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«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

19.04.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев.

В вечерний час пик полная маршрутка столкнулась с грузовиком, рассказали в программе «Экстренный вызов».  

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Пробка растянулась на несколько километров. Правая сторона движения на улице Челюскинцев в Могилёве была практически полностью парализована.

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Могилевчанка Юлия Козырева оказалась на больничной койке. Девушка ехала на маршрутке в гости. 

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Юлия Козырева, пострадавшая:
Не смотрела вперёд, я в этот момент была в телефоне. Только боковым зрением увидела машину. Меня очень быстро выволок парень и положил. И был всё время со мной.

Всего после аварии в больницы Могилёва доставили 10 человек. Все – пассажиры маршрутки.

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Нескольким оказали помощь и отпустили домой.

Двое – в реанимации. Остальные с разными травмами – в стационарах. 
 

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Лариса Прудникова, заведующая приёмным отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи: 
Состояние всех пациентов тяжёлое стабильное. Угрозы жизненным функциям в данный момент нет. Отмечается положительная динамика.

Нечаянный свидетель аварии могилевчанин Павел Санталов до сих пор в ужасе. Мужчина в момент столкновения работал рядом. Всё случилось быстро и масштабно.

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Павел Санталов, очевидец ДТП:
Видел женщину с маленьким ребёнком, они пострадали. Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом. Видел всех пострадавших, оказывали всем помощь, все перебинтованные уже были, уже скорая подъезжала.

Водитель этого грузовика резко выскочил со второстепенной на главную дорогу.

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

В это время по ней и ехала маршрутка. Удар оказался настолько сильным, что маршрутное такси с пассажирами перевернулось. 

«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Сейчас по данному факту сотрудниками ГАИ проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины совершения дорожно-транспортного происшествия.

По факту дорожного происшествия Следственный комитет Могилевской области возбудил уголовное дело.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Водители пройдут экспертизы.
 
 
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Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев. В вечерний час пик полная маршрутка столкнулась с грузовиком,...
 
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