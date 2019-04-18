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«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев.
Пробка растянулась на несколько километров. Правая сторона движения на улице Челюскинцев в Могилёве была практически полностью парализована.
Могилевчанка Юлия Козырева оказалась на больничной койке. Девушка ехала на маршрутке в гости.
Юлия Козырева, пострадавшая:
Нескольким оказали помощь и отпустили домой.
Лариса Прудникова, заведующая приёмным отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:
Нечаянный свидетель аварии могилевчанин Павел Санталов до сих пор в ужасе. Мужчина в момент столкновения работал рядом. Всё случилось быстро и масштабно.
Водитель этого грузовика резко выскочил со второстепенной на главную дорогу.
В это время по ней и ехала маршрутка. Удар оказался настолько сильным, что маршрутное такси с пассажирами перевернулось.
Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Водители пройдут экспертизы.
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«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали
Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев. В вечерний час пик полная маршрутка столкнулась с грузовиком,...
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