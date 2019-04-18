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В выходные 20-21 апреля в Беларуси кратковременные дожди и до +18°С
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В предстоящие выходные в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов тепла.
Как
Ночью вероятность осадков не превышает 5-10%, днём на северо-восточных территориях пройдут кратковременные дожди (80-90%).
Ночью температура воздуха составит +3… +5°C, днём на большей части территории страны будет +11… +14°C, по юго-западу – +16… +18°C.
21 апреля в Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер переменный, днём – порывистый. Ночью воздух остынет до +1... +7°С, днём – нагреется до +11… +17°С.
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов тепла. Как сообщает Белгидромет, 20 апреля в республике будет...
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