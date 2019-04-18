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Мелитина Станюта о II Европейских играх: «Момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, чем Минск может удивить во время II Европейских игр.
Мелитина Станюта:
Но, наверное, тот момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов. Сколько медалей? Много! И в этом виде спорта, и в этом виде спорта, и в этом виде спорта. И в художественной гимнастике, конечно.
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Мелитина Станюта о II Европейских играх: «Момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов»
Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, чем Минск...
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