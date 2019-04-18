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Мелитина Станюта о II Европейских играх: «Момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов»

19.04.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, чем Минск может удивить во время II Европейских игр.

Полную версию беседы смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье 21 апреля.

Мелитина Станюта о II Европейских играх: «Момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов»

Мелитина Станюта:
Удастся ли нашей стране удивить Европу тем, как у нас будет все происходить? Я надеюсь, что да. И я знаю, что вся почва для этого есть.

Но, наверное, тот момент, который может удивить и вызвать уважение – это результаты спортсменов. Сколько медалей? Много! И в этом виде спорта, и в этом виде спорта, и в этом виде спорта. И в художественной гимнастике, конечно.

Мелитина Станюта: Если бы Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня стимулом остаться ещё на год
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, чем Минск...
 
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