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Чемпионат Беларуси по футболу. 19 апреля сыграют «Минск»» и «Днепр», а «Неман» сразится с «Витебском»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 апреля пройдут первые матчи четвертого тура Беларусбанк – высшей лиги чемпионата страны по футболу. На родном поле в 18.45 «Минск» примет «Днепр». А «Неман» при своих трибунах сыграет против «Витебска» в 2045.
20 апреля тур продолжится еще тремя противостояниями.
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Чемпионат Беларуси по футболу. 19 апреля сыграют «Минск»» и «Днепр», а «Неман» сразится с «Витебском»
Новости Беларуси. 19 апреля пройдут первые матчи четвертого тура Беларусбанк – высшей лиги чемпионата страны по футболу. На родном поле в 18.45 «Минск» примет...
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