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Жеребьёвка полуфинального поединка Кубка федерации прошла в австралийском Брисбене
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В австралийском Брисбене прошла жеребьевка полуфинального поединка Кубка федерации, в котором хозяйки сразятся со сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
20 апреля встречу откроет матч между Самантой Стосур и Ариной Соболенко, вслед за ними силами померяются Эшли Барти и Виктория Азаренко.
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Новости Беларуси. В австралийском Брисбене прошла жеребьевка полуфинального поединка Кубка федерации, в котором хозяйки сразятся со сборной Беларуси, сообщили в...
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