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В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны.
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Ранее
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Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны. По сведениям УВД Гродненского облисполкома,...
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