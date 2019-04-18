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В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета

19.04.2019 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны.  

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, тело председателя сельсовета находилось рядом со служебным автомобилем. Криминальная версия произошедшего не рассматривается.  

В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета
Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Ранее сообщалось, что утром 16 апреля 61-летний житель агрогородка Жирмуны решал рабочие вопросы. Позже мужчина сел в служебный ВАЗ-2107, заехал в магазин, а потом направился в сторону городского посёлка Вороново. Последний раз его видели в деревне Криницы Лидского района.  
 
 
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Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны.   По сведениям УВД Гродненского облисполкома,...
 
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