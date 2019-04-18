В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, тело председателя сельсовета находилось рядом со служебным автомобилем. Криминальная версия произошедшего не рассматривается.



Фото: УВД Гродненского облисполкома