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Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко разошлись меньше чем за сутки
Источник материала: СТВ
Новости Украины.Обеспечивать безопасность во время дебатов Зеленского и Порошенко в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На стадионе «Олимпийский» вовсю ведётся подготовка к встрече кандидатов. Посмотреть на
Бесплатные билеты на дебаты разошлись меньше чем за сутки. Помимо встречи на стадионе, закон определяет проведение дебатов на общественном телевидении. Поэтому штабы кандидатов обратились с просьбой к телевизионщикам и договорились о трансляции. Отвечать за прямой эфир с «Олимпийского» будет Национальное общественное телевидение Украины.
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Новости Украины.Обеспечивать безопасность во время дебатов Зеленского и Порошенко в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24...
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