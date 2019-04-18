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В ЮАР обрушилась церковь во время пасхальной службы: погибли 13 человек
Источник материала: СТВ
Новости ЮАР. На востоке ЮАР во время пасхальной службы обрушилось здание церкви. Жертвами ЧП стали, по меньшей мере, 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще 16 прихожан получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали. Причиной обрушения части здания могли стать продолжительные дожди на севере региона.
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Новости ЮАР. На востоке ЮАР во время пасхальной службы обрушилось здание церкви. Жертвами ЧП стали, по меньшей мере, 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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