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Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обратился с
Например, сотрудники гродненского сельхозпредприятия имени Деньщикова тоже уверены: развиваться можно, только используя новые технологии. Так, в этом хозяйстве успешно применяют мировой опыт: растениеводством занимаются с помощью мобильного приложения через спутник. А «умная система» точного земледелия контролирует соблюдение технологии в полях. Такой подход позволяет и время экономить, и топливо с удобрениями.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Как сказано в Послании Президента белорусскому народу – применять всё новое, которое будет экономить для нас средства, деньги, позволит нам заработать и получить хороший урожай.
В стране в разгаре посевная кампания. Завершается сев ранних яровых зерновых культур, многие регионы уже выполнили план. Также продолжается посадка картофеля, сев сахарной свеклы, кукурузы и льна.
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Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»
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