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Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»

19.04.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, к кому ежегодно обращается глава государства, и аграрии.

Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»

Например, сотрудники гродненского сельхозпредприятия имени Деньщикова тоже уверены: развиваться можно, только используя новые технологии. Так, в этом хозяйстве успешно применяют мировой опыт: растениеводством занимаются с помощью мобильного приложения через спутник. А «умная система» точного земледелия контролирует соблюдение технологии в полях. Такой подход позволяет и время экономить, и топливо с удобрениями.

Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий возделывания сельхозкультур с применением различных форм земледелия, с применением новых технологий, с применением IT-технологий.

Как сказано в Послании Президента белорусскому народу – применять всё новое, которое будет экономить для нас средства, деньги, позволит нам заработать и получить хороший урожай.

В стране в разгаре посевная кампания. Завершается сев ранних яровых зерновых культур, многие регионы уже выполнили план. Также продолжается посадка картофеля, сев сахарной свеклы, кукурузы и льна.

Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»
 
 
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Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24...
 
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