О чем рассказал президент в ежегодном Послании

О суверенитете и безопасности

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».

О росте цен

«Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать».

О семейном капитале

«Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно. Но встала необходимость предоставить некие возможности раньше и для других нужд: не только для образования и жилищного строительства».

«И я попрошу правительство продлить еще на новый пятилетний срок эту программу».

О повышении пенсий

«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений».

Об управленческом корпусе

«Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом».

О коррупции в здравоохранении

«То, что бытует у нашего народа: Президент пересажал неких врачей. Сажали и будем сажать за то, что творят».

«Это казнокрады, ворюги и взяточники, прежде всего руководители учреждений. Обычные хирурги, стоя у операционных столов, чудеса творят, а они за спиной взятки берут и на 30-50% завозят сюда лекарства и оборудование медицинское дороже, чем по мировой цене. Вы хотите, чтобы это прощалось? - задал вопрос глава государства. - Не будет, потому что эти взятки, откаты от 30% до 50%, а иногда и в два раза, ложатся в цену этого оборудования и лекарств, которые продаем».

Об IT-сфере

По словам президента, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира.

«Главное - не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь».

Об АПК

«Первая задача - жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая - активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат - меняется подход».

О президентских выборах

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году.

Президент отметил: политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний.

«Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия».

Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки».

По материлам БЕЛТА