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О чем рассказал президент в ежегодном Послании
19.04.2019 15:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О суверенитете и безопасности
«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».
О росте цен
«Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать».
О семейном капитале
«Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно. Но встала необходимость предоставить некие возможности раньше и для других нужд: не только для образования и жилищного строительства».
«И я попрошу правительство продлить еще на новый пятилетний срок эту программу».
О повышении пенсий
«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений».
Об управленческом корпусе
«Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом».
О коррупции в здравоохранении
«То, что бытует у нашего народа: Президент пересажал неких врачей. Сажали и будем сажать за то, что творят».
«Это казнокрады, ворюги и взяточники, прежде всего руководители учреждений. Обычные хирурги, стоя у операционных столов, чудеса творят, а они за спиной взятки берут и на 30-50% завозят сюда лекарства и оборудование медицинское дороже, чем по мировой цене. Вы хотите, чтобы это прощалось? - задал вопрос глава государства. - Не будет, потому что эти взятки, откаты от 30% до 50%, а иногда и в два раза, ложатся в цену этого оборудования и лекарств, которые продаем».
Об IT-сфере
По словам президента, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира.
«Главное - не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь».
Об АПК
«Первая задача - жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая - активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат - меняется подход».
О президентских выборах
Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году.
Президент отметил: политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний.
«Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия».
Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки».
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