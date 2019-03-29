21 красавіка вернікі каталіцкай канфесіі святкуюць Вялікдзень

Источник материала: Клiч Радзiмы

«Аллелюя! Ён жыве, наш Пан, паверце!»

У гэтых словах велікоднай песні адлюстравана галоўная прычына радасці, якая напаўняе нас у гэтыя святочныя дні — гэту радасць прыносіць нам Уваскрэсенне Хрыста!

Усім тым, хто любіць Хрыста жадаю знайсці крыніцу радасці і супакою ў сваіх сэрцах, якія штораз больш будуць палаць любоўю.

Тым, хто адчувае сябе самотным і разгубленым, каго трывожыць уласны лёс або лёс блізкіх, я жадаю, каб усвядомілі, што ўваскрэслы Хрыстос-пераможца ідзе па жыцці побач з імі, і знайшлі ў гэтым крыніцу радасці і супакою.

Тым, хто плача з-за страты блізкіх жадаю, каб знайшлі супакой і надзею, якую дае Уваскрэсенне Хрыста. Ен паказаў, што смерць — гэта не канец людскога жыцця, і паабяцаў, што некалі ўваскрэсіць усіх нас.

Хворым, фізічна або духоўна пакутуючым — гэта значыць, усім, хто мае ўдзел у таямніцы Хрыстовага Крыжа, жадаю сілы веры, каб здолелі спасцігнуць пасхальны сэнс сваіх цяжкіх перажыванняў.

Святочнымі пажаданнямі і малітвай я ахопліваю ўсіх вас, дарагія браты і сёстры. Няхай жа любоў уваскрэслага Хрыста яшчэ болып распаліць і злучыць нашыя сэрцы.

На радасныя і плённыя перажыванні Велікодных святаў ад усяго сэрца благаслаўляю, ксёндз-дэкан Крыштаф СІЛКОЎСКІ, пробашч парафіі «Узвышэння Святога Крыжа» ў Шаркаўшчыне.

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Дорогие жители и гости Шарковщинского района, сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

«Напоминаю вам, братия, Евангелие… в котором и утвердились, которым и спасаетесь… Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и… явился Кифе, потом Двенадцати…» (1-е послание Коринфянам 15:1-5).

Воскресение Иисуса Христа — событие, которое повлияло на весь ход истории человечества, одна из центральных истин Евангелия. Почему факт воскресения Христа так важен для верующих?

Воскресение Христа доказывает, что Он — Сын Божий, воплотившийся в человеческую плоть, совершивший искупление наших грехов на Голгофе и победоносно воскресший и вознесшийся во славу Отца.

Благодаря воскресению Христа, каждый уверовавший в него как личного Спасителя, имеет надежду на будущее воскресение и небесное наследие в Царстве Господа. Воскресший Христос пребывает в сердцах искупленных Им людей Духом Святым «Если же Дух Того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.» (Рим.8:11).

Вера в воскресшего Господа и исповедание Его воскресения являются фундаментом нашего спасения. «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9).

Дорогие друзья, пусть благословения воскресения наполнят ваши сердца.

С любовью и молитвами о вас, Пресвитер Церкви ЕХБ «Смирение» Сергей Короткевич.

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Уважаемые верующие и священнослужители!

От всего сердца поздравляем вас с праздником Воскресения Христова!

Святая Пасха, ставшая символом света, весны и надежды — один из самых любимых и долгожданных праздников в жизни верующих. Он воплощает в себе радость возрождения и обновления, укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости.

Искренне желаем вам, чтобы нынешнее торжество щедро наградило ваши семьи радостью и благополучием. Пусть за щедрым пасхальным столом собираются дружные семьи, люди старшего поколения будут всегда окружены заботой и вниманием близких, а дети растут в любви и понимании. Пусть уверенность в благополучии завтрашнего дня поможет не пасть духом, вдохновит на новые дела и свершения.

Председатель Шарковщинского районного исполнительного комитета Д.М.Ломако Председатель Шарковщинского районного Совета депутатов В.С.Шпец

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Паважаныя жыхары Шаркаўшчынскага раёна!

Віншую вас з самым светлым і радасным святам Уваскрашэння Хрыстова! Няхай гэты святочны дзень прынясе ў кожную сям’ю вялікую радасць, узаемаразуменне і вясновы настрой, напоўніць людскія душы і сэрцы цяплом і пяшчотай, верай і надзеяй. Моцнага ўсім здароўя, невычэрпных духоўных сіл і аптымізму, сямейнага дабрабыту, поспехаў і ўдачы! І каб святло Велікоднага свята натхніла вас усіх, шаноўныя шаркаўчане, на добрыя справы і стваральную працу на карысць Айчыны!

Сяргей ЗЯМЧОНАК,

дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.