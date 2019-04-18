Источник материала: Герой працы

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года

Звезды прогнозируют, что в период с 22 по 28 апреля 2019 года велика вероятность столкнуться с мошенниками. Астрологи рекомендуют тщательно проверять всю информацию, поступающую от незнакомых людей, а также не делиться планами с окружающими.





Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Овна|

В делах и финансовых вопросах у Овнов наметится положительный курс. Вам удастся справиться со всеми проблемами, если не будете привлекать к их решению посторонних людей. Знакомые могут воспользоваться ситуацией не в вашу пользу.

В любовном плане у Овнов все хорошо, вторая половинка окружит родившихся под этим знаком заботой и вниманием, все капризы и желания будут исполняться молниеносно.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Тельца|

Тельцам стоит обратить внимание на здоровье. Гороскоп на следующую неделю прогнозирует, что в этот период могут обостриться старые болезни. В погоне за финансовой независимостью постарайтесь не наткнуться на злоумышленников, обещающих “золотые горы”. Стоит тщательно рассматривать каждое предложение, чтобы избежать неприятностей.

Женщины-Тельцы все силы бросят на поиск “идеальной половины”, однако попытка так и не увенчается успехом.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Близнецов|

Близнецам пора отдохнуть. Ваша нервная система нуждается в серьезной “перезагрузке”, стоит на время отстраниться от работы и заняться собой. Звезды рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, посетить спортзал, кинотеатр или парк.

Постарайтесь сосредоточиться только на своих проблемах, семейные вопросы в этот период решать не стоит.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Рака|

Ракам пора переосмыслить свою жизнь, в скором будущем вас ждут глобальные перемены. Будут ли они положительными, зависит только от вас. Звезды рекомендуют представителям этого знака зодиака изменить свое отношение к близким людям и научиться контролировать эмоции. В финансовом плане Раков ждет неудача, остерегайтесь людей, навязывающих свою помощь.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2019 года для Льва|

У мужчин-Львов появятся серьезные проблемы на работе, причиной тому послужат козни завистников. Астрологи советуют не обращать внимания на разговоры за спиной и продолжать следовать к своей цели. В конце недели

Львам предстоит важное решение, от которого будет зависеть продвижение по карьере. В любви у родившихся под этим знаком все спокойно, никаких изменений не предвидится.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Девы

Концентрация — вот чего не хватает Девам в период с 22 по 28 апреля. Вас будут посещать творческие идеи, но начальство не оценит подобных стремлений. “Каша в голове” помешает справиться с поставленными задачами, из-за чего Девам грозит выговор или штраф.

Звезды рекомендуют родившимся под этим знаком избегать соблазнов и не смотреть на противоположный пол, ведь мимолетная интрижка может разрушить многолетние отношения.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Весов|

Весы полностью погрузятся в работу, чтобы осуществить “мечту всей жизни”. Если вы задумались над крупной покупкой, то стоит отложить это на другое время, так как в этот период есть риск наткнуться на мошенников. Постарайтесь наладить напряженные отношения с родными, порадуйте их приятным сюрпризом или небольшим подарком. Любовные отношения также не порадуют Весов, вторая половинка будет все чаще вызывать на конфликт и провоцировать скандалы.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Скорпиона|

У Скорпионов намечается прибыльное дело, но посвящать в свои планы не рекомендуется даже близких людей. Злые языки могут испортить весь проект и рассорить вас с партнерами по бизнесу. В выходные дни отправляйтесь на прогулку, можно провести время в приятной компании, а также порадовать любимого человека романтическим сюрпризом.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Стрельца|

Стрельцам в этот период поступит заманчивое предложение, но принимать его или нет — решать только вам. Не слушайте советы окружающих, это же касается и мнения второй половинки. Эгоистичность близких людей может негативно сказаться на будущей карьере, это как раз тот случай, когда свои интересы стоит выдвинуть на первое место. Велика вероятность ссоры с любимым человеком, разногласия могут принести разлад в вашу семью.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Козерога|

Больше всего Козероги боятся потерять работу, потому в это время будут выкладываться на все 100%. Из-за перегрузки может пошатнуться здоровье, потому оставьте панические мысли и спокойно определите первоочередные задачи. Спокойствие и уравновешенность помогут Козерогам закрыть свою “финансовую яму”. Лучшее время для того, чтобы создать семью или задуматься о продолжении рода.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Водолея

Водолеев ожидает тяжелая неделя. Все будут нуждаться в вашем внимании и помощи, потому постарайтесь не обидеть близких людей. Финансовое положение будет радовать родившихся под этим знаком, появится легкая работа, которая принесет стабильный доход. Хоть отношения на расстоянии даются нелегко, Водолеев будет греть мысль, что их поддерживает вторая половина, сомневаться в верности своего партнера не стоит.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года для Рыб|

Постоянные нервные срывы могут привести к конфликтам на работе и семье. Рыбам стоит обратиться к врачу и посвятить время заботе о здоровье. Звезды рекомендуют взять небольшой отпуск и расслабиться. Любовные отношения начнут налаживаться только после того, как вы научитесь контролировать эмоции и отпускать прошлые обиды.