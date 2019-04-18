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Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился сегодня с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко: в вопросах суверенитета и безопасности нет места компромиссам

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства в связи с этим подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне незыблема и свята: "Да, наша история началась более тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего советского народа. В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли". По словам Александра Лукашенко, в этот знаковый год предстоит подарить стране яркие мирные победы: "Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей, спортсменов и болельщиков. И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь наш большой государственный проект "Малая родина". "Все это - задачи на ближайшую перспективу. Безусловно, очень важные для Беларуси. Но главные приоритеты - благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это те три столпа уверенного курса нашей страны", - резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: любые попытки лишить Беларусь суверенитета натолкнутся на мощнейший народный ответ

"Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать, - сказал Александр Лукашенко. - А кто посмеет это сделать силой - получит мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым".

Лукашенко: народ Беларуси прошел через испытания и создал свое государство - страну для жизни

"Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций", - заявил глава государства.

Лукашенко призвал белорусов окончательно осознать свое национальное единство

"Сохранить суверенитет, мир и спокойную созидательную жизнь на своей земле - наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство", - отметил глава государства.

Лукашенко прокомментировал возможность введения Дня белорусской государственности

Предложение ввести День белорусской государственности и праздновать 5 июня в День памяти святой Евфросинии Полоцкой озвучил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Лукашенко: экономика Беларуси и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий

Президент подчеркнул, что сильная экономика - фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства - в 2,5 раза.

"Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили", - обратил внимание глава государства. Все это, по его словам, было благодаря труду людей, которые на заре независимости и при зарплатах в $20 верили в Беларусь и восстанавливали то, чем сегодня в стране по праву гордятся. "Вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых. Многие об этом помнят. "Беларуськалий", нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ - это далеко не весь перечень. Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Сегодня это стало нашим национальным достоянием", - заявил Александр Лукашенко. Беларусь, подчеркнул Президент, не останавливается на достигнутом: в стране создаются новые образцы специальной техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, инновационная сельскохозяйственная и военная техника. "Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение", - добавил глава государства. Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что призывы к развитию малого и среднего бизнеса порой дают обратный эффект: люди не создают новые производства, а занимаются мелкой торговлей. "Нам приводят пример: посмотрите, допустим, на Италию. Так я вам намекну, что в Италии средний бизнес создает все - от музыкальных инструментов до самых современных вооружений", - обратил внимание Президент. Он отметил, что в Беларуси приветствуют такой малый и средний бизнес и будут его всячески поддерживать, однако не стоит забывать о предприятиях, которые приносят стране славу и богатство. "Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, - пожалуйста, занимайтесь, все условия есть. Но не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние, мощь народа в сильных производствах", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко недоволен неоправданно долгой модернизацией крупных предприятий

"Вместе с тем выполнение отдельных проектов, мягко говоря, неоправданно затянулось. Прежде всего это касается Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики "Герой труда", завода газетной бумаги в Шклове", - сказал Александр Лукашенко.

Президент: предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами

"Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал условия продажи крупных промпредприятий

"Я не против продать. Главный вопрос в цене", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен

"Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы, якобы там все погибнут, все будут убыточными", - сказал Александр Лукашенко. "Не надо даже думать о том, что вот мы влезем где-то, начнем регулировать цены и исчезнут с прилавков продукты, - не те времена", - подчеркнул глава государства. Президент потребовал обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост. Среднесрочная задача определена: инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. "Это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса", - отметил Александр Лукашенко. Среди этих значимых позиций - продукты питания. Президент обратил внимание, что Беларусь обеспечила экспорт сельхозпродукции более чем на $5 млрд. "Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин - заигрались в рынок и демократию в экономике", - сказал Президент. Глава государства обратил внимание правительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и профсоюзов, что жалоб людей на непомерный рост цен по наиболее значимым позициям товаров и услуг быть не должно. Тем более что изменение цен на них чувствительно для малообеспеченных категорий граждан и пенсионеров. "Цены должны быть приемлемыми", - подчеркнул он.

Лукашенко поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий

"В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений", - сказал Александр Лукашенко.

Программа семейного капитала будет продлена на 5 лет – Президент

"Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно", - сказал глава государства.

Прежде всего необходимо построить комфортное жилье для многодетных семей - Президент

"Мы сегодня страдаем, что не можем их обеспечить жильем. Надо прекратить всякое льготное строительство. А построить прежде всего комфортнейшее жилье для тех, кто родил трое, пятеро или семеро детей", - сказал глава государства.

Снижение уровня занятости недопустимо - Лукашенко

Особое внимание глава государства обратил на проблему трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу.

Лукашенко: мы должны не просто помочь купить жилье на селе, а создать условия для жизни людей

"Мы не просто должны помогать приобрести жилье в деревне. Мы должны прежде всего помочь человеку, который готов там жить и трудиться", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко требует от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции

"Для сдерживания роста цен требую от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции. В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы, поэтому жестко пресекайте ценовой сговор, выравнивайте условия, отменяйте всякие индивидуальные льготы", - поручил Александр Лукашенко.

Лукашенко: в Беларуси разделительных линий по условиям жизни быть не может

Александр Лукашенко акцентировал внимание на равномерном развитии территорий.

Лукашенко: города Беларуси должны утопать в зелени и цветах

"В нынешнем году необходимо в основном завершить работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии "Малой родины", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны

"Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе. "Сегодня от руководителей требуются не только глубокие знания экономики, высокий профессионализм и ответственность за порученное дело, но и умение работать с людьми, разговаривать с ними. Особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к быстро меняющейся экономической ситуации", - отметил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что одним из основных направлений в государственном управлении является работа с людьми. "Тот, кто не любит, не хочет встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы, - тому во власти делать нечего, тем более в депутатском корпусе. Здесь нужны исключительно высокопрофессиональные, грамотные, ответственные кадры - специалисты, управленцы, госслужащие", - добавил глава государства.

Лукашенко назвал главную задачу для любого руководителя

"Конкретный человек, конкретная проблема - конкретное решение. Каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены, - сказал Александр Лукашенко. - Это задача для любого без исключения руководителя".

Лукашенко жестко высказался о коррупции в здравоохранении

"То, что бытует у нашего народа: Президент пересажал неких врачей. Сажали и будем сажать за то, что творят", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил Генпрокуратуре подготовить комплекс новых антикоррупционных мер

"По моему поручению в прошлом году проведены заседания облисполкомов по вопросу противодействия коррупции. Мы всех предупредили снизу доверху. Выработаны конкретные предложения по повышению ответственности за ситуацию в данной сфере на всех уровнях управления", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: IT-сфера не должна отрываться от насущных потребностей экономики

По словам Александра Лукашенко, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира. "Главное - не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь", - подчеркнул он.

"Парк - это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен", - добавил белорусский лидер. Государство заинтересовано в активном развитии ПВТ, в том, чтобы приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди в этой сфере - из Украины, России, Индии, стран Европы и Америки. "Мы их приветствуем, для них создаем идеальные условия и будем это делать постоянно. Убежден, что им будет комфортно не только работать, но и жить в нашей стране", - сказал Президент. Вместе с тем он уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Этот вопрос в том числе обсуждался на недавней встрече в ПВТ. "Да, в чем-то машины, роботы будут все дальше отдалять человека от производства, других проблем, - считает Александр Лукашенко. - Но какой бы IT-страной ни были, все равно реальный сектор останется в основе. Человек и человеческий труд всегда будут востребованы". Глава государства добавил, что всегда будет уважаем тот, кто в любой сфере трудится добросовестно. "Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы. Но, как говорят в народе, Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо. Успешны те, кто прилагает собственные усилия, сначала - в учебе, потом - в поиске работы, профессиональной реализации в любой точке нашей страны", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: по каждому направлению нужны проекты будущего

"По каждому направлению нужны проекты будущего, которые соответствуют лучшим мировым тенденциям. Новые производства и технологии, а значит, товары", - сказал Александр Лукашенко.

Президент: необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства

"Нам необходимо ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Прежде всего это задача Министерства образования", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко поставил основные задачи перед АПК: диктатура технологий и новые виды продукции

"Первая задача - жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая - активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат - меняется подход", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что основа развития сельского хозяйства - крупнотоварное производство. "И от этого мы никуда не уйдем. Эта модель доказала свою эффективность", - отметил он и обратил внимание на то, что государственная поддержка может оказываться не только крупнотоварным производителям, но и фермерам. Президент напомнил, что при этом крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия несут огромную социальную ответственность. В свою очередь фермеры, как правило, хотят получить в пользование исключительно землю: "Дайте землю, а хозяйства не нужны... То есть не нужны сельхозпредприятия, фермы, комплексы, зерноток. И самое главное - деревни и люди не нужны!" - обратил внимание он. "Сегодня крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия отвечают не просто за людей в той старой деревне, а занимаются модернизацией этих деревень. Мы построили агрогородки по всей стране - 1,5 тыс. - не без помощи этих хозяйств. И они брали кредиты. Они закредитованы в том числе и по тем направлениям, которые касаются государства, социальной сферы. Они строили там жилье, дороги, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. - Прим. БЕЛТА), магазины, клубы и т.д. и сегодня вносят огромный вклад в их содержание", - констатировал Александр Лукашенко. Президент отметил, что нынешний глобальный агротренд - производство органических продуктов исключительного качества по зеленым технологиям. Он рассказал, что возле Логойского тракта строится специальный рынок, который будет ориентирован на продажу экологически чистых продуктов, чтобы приучить к ним население. "У нас есть закон "О производстве и обращении органической продукции". Задача правительства - разработать действенные механизмы по его реализации, потому что оборот этих продуктов (в мире. - Прим. БЕЛТА) уже превысил $100 млрд, их рентабельность выше 15%. Этот рынок будет расти, и мы ни в коем случае не должны упустить такие возможности", - подчеркнул глава государства. Беларусь в неоправданно больших объемах импортирует те овощи и фрукты, которые могут выращивать в стране, сказал Александр Лукашенко. "Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле. В садовых хозяйствах давно пора навести порядок", - заявил Президент и подчеркнул, что там, где необходимо, следует заложить новые сады, использовать новые продуктивные сорта плодовых деревьев и кустарников.

Лукашенко отмечает политическую зрелость белорусского общества

"Надо отметить, что среди обращений, поступивших во время недавней встречи с экспертным сообществом, журналистами, много предложений по развитию регионов. Их жители действительно болеют душой за свой край, предлагают интересные решения по развитию городов и деревень", - сказал Александр Лукашенко.

Есть инициативы, которые без преувеличения касаются будущего всей страны, ее дальнейшего социально-экономического и политического развития: от роли профсоюзного движения до совершенствования законодательства и предложений по изменению нашей Конституции. Радует то, что люди думают масштабно, переживают искренне. Безусловно, это свидетельствует о политической зрелости нашего общества", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, для всех органов власти подобные инициативы - ценная обратная связь от жителей. "По сути, это дорожная карта наших действий", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: инициатива граждан должна стать главной движущей силой развития страны

"Человек, его инициатива и стремление жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы", - сказал Александр Лукашенко.-

Лукашенко: Беларусь - страна талантливых людей

"В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства. Это наш нравственный стержень. Он помогает сохранить самобытность", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко рассказал об успехах белорусской медицины

"У трехсот человек бьется новое сердце. Шестьсот жизней спасены с помощью пересадки печени. Операции по пересадке почки стали почти рядовыми. В это трудно поверить, но более тридцати женщин после таких сложнейших операций смогли дать жизнь маленьким белорусам", - констатировал глава государства.

"Буквально в прошлом месяце наши хирурги, можно сказать, совершили чудо - прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения", - рассказал Президент. Ребенку весом чуть более килограмма провели операцию на сердце. "Нигде в мире ничего подобного еще не делали. Потому что для такой операции младенец должен весить хотя бы два с половиной - три килограмма", - отметил Александр Лукашенко. Глава государств привел еще один пример: не так давно женщина, которая два месяца находилась после аварии в коме, родила здорового ребенка. Врачи спасли и маму, и малыша. "Такие случаи входят в историю медицины, - подчеркнул белорусский лидер. - Что важно, сложнейшие операции выполняются не только в Минске, но и в областных городах, где работают современные специализированные научно-практические центры". По словам Президента, в сфере здравоохранения работают квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. "О качестве белорусской медицины говорит и тот факт, что услуги наших специалистов востребованы среди иностранных пациентов. На экспорте медицинских товаров и услуг в прошлом году страна заработала более $200 млн. И есть потенциал для дальнейшего роста", - констатировал глава государства

Лукашенко: жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать медпомощь

"У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь. Особенно в экстренных случаях. Вопросы оснащения местных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, персоналом, доступности оказываемых услуг Минздраву взять на особый контроль", - поручил глава государства.

Лукашенко: здоровье нации - забота не только медиков, но и каждого человека

"Здоровье нации - это забота не только медиков, но и каждого из нас. Без физической активности, занятий спортом не будет здоровых детей, здоровых людей, здоровой нации в целом", - считает глава государства.

Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше – Лукашенко

"Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше. Необходимые поручения по решению конкретных системных вопросов даны, и приоритеты расставлены", - подчеркнул глава государства.

От спортсменов, по его словам, требуется только одно - результат. При этом не надо ссылаться на то, что им чего-то не хватает. "Хотите играть в футбол - берите мяч и идите бегайте, играйте. Вас заметят, лучших привлекут на лучшие стадионы, и вы покажете свою прыть. А не 0:4 с Голландией...", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что на спортсменов смотрят дети, те, кто делает первые шаги в мир большого спорта. Им нужны герои. Сильные, целеустремленные, трудолюбивые. Победители. Те, на кого они будут равняться. Глава государства подчеркнул: "У наших детей должны быть лучшие условия для занятий спортом. Спортивные школы до 1 июля надо обеспечить необходимым инвентарем и оборудованием, причем преимущественно отечественного производства. Это задача правительству, председателям облисполкомов и Минского горисполкома. Вместе несете персональную ответственность. Кроме того, по-хозяйски посмотрите на школьные стадионы, спортивные дворовые площадки и велодорожки". Всего через несколько месяцев в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры, осенью состоится легкоатлетический матч Европа - США. Это, по словам Президента, не только экзамен для спортсменов, но и возможность показать всему миру красивую, богатую культурными традициями Беларусь.

Президент Беларуси: жизненно необходимо сохранить благополучную Европу

Президент убежден, что преодолеть существующие противоречия на планете, в том числе на общем пространстве Евро-Атлантики, можно только начав широкий стратегический диалог. "Будет это называться "Хельсинки-2" или как-то иначе - не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Для нас жизненно необходимо сохранение мирной, благополучной Европы - нашего общего дома. К этому сегодня мы призываем всех наших партнеров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства считает ненормальным, что "в Европе не просто конфликт - война идет". "Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. Ведь кому-то это невыгодно", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что за Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки для контактов по самым трудным вопросам международной повестки дня. "Мы это ценим, этим гордимся. И мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие", - отметил глава государства. Александр Лукашенко акцентировал, что это дело не только Украины. Происходящее в этой стране очень волнует Беларусь, поскольку происходит у ее порога. Беларусь сегодня интересна не только с точки зрения туризма. "Она комфортная для жизни. Безопасная, уютная, красивая. Но сохранять наше внутреннее равновесие, находясь на географическом перекрестке Европы, на стыке геополитических интересов крупных мировых держав и союзов, очень непросто. И это приоритетная задача белорусской дипломатии", - сказал Президент. "Мы помним уроки прошлого. Анализируем актуальную международную обстановку. Сегодня она объективно усложняется. Поэтому делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком - Западом и предостеречь мир от нового цивилизационного разлома. В этом состоит главная цель нашей внешней политики, наших мирных инициатив по сближению различных интеграционных форматов, а также повышению доверия и безопасности", - резюмировал белорусский лидер.

ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для участников - Лукашенко

"Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь - крепчайшая нить в полотне Шелкового пути

Президент отметил, что Китайская Народная Республика - важнейший стратегический партнер Беларуси. Взаимодействие двух стран вошло в новую эпоху - с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. Эта тема будет обсуждаться на следующей неделе во время визита белорусского лидера в Китай.

Лукашенко: мировая торговля становится заложницей политических маневров

"Мы не обладаем большими запасами сырьевых ресурсов, поэтому тем более должны делать ставку на экспорт высокодоходных товаров и услуг. Но сегодня мало просто произвести хороший товар и найти рынок сбыта", - констатировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: напряженный диалог США, Китая, Индии и России создает некомфортную реальность для всего мира

"Новую реальность, мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создает напряженность политического диалога крупнейших мировых держав - США, Китая, отчасти Индии и России", - сказал Александр Лукашенко.

Президент: нужно действовать на упреждение информационных угроз

Как отметил глава государства, сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве.

Коммуникационные технологии в Беларуси развиваются активно - в 2018 году по этому показателю страна заняла 38-е место почти из 200 государств. Вместе с тем эта технологичность открывает и новые возможности для преступного вмешательства, несанкционированного получения и использования данных, в том числе личных. В прошлом году количество выявленных киберпреступлений выросло в полтора раза. Ответные векторы государственной политики обозначены в недавно принятой Концепции информационной безопасности. Александр Лукашенко обратил внимание, что нужны конкретные шаги по ее реализации - это задача Государственного секретариата Совета безопасности и соответствующих министерств и ведомств. Президент также затронул вопросы борьбы с преступностью и правонарушениями. "В целом общественный порядок и спокойствие граждан в стране обеспечиваются на должном уровне благодаря нашей милиции, Комитету государственной безопасности и другим. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Количество особо тяжких преступлений за последние 4 года уменьшилось почти на четверть. В любой части Беларуси люди могут спокойно жить и трудиться, не опасаясь за собственную безопасность", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко выступил против предложений "закрыть" в Беларуси интернет

"Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет "закрыть" интернет, какой-то отдельный интернет создать - это все чепуха", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не надо пожар тушить бензином" - Лукашенко раскритиковал предложенные Минобразования меры по безопасности в школах

Александр Лукашенко подчеркнул нецелесообразность введения в школах должностей заместителя директора по безопасности, охранников или дополнительных ставок школьных психологов.

"Мы введем этих начальников по безопасности, они будут получать деньги (неизвестно откуда, от учителей мы их возьмем?), а все остальные отстранятся от этой работы, - сказал Президент. - И он что, один обеспечит в школе безопасность? Это наше безобразие, наша недисциплинированность и разболтанность в школе - вот, что приводит к этому (имеются в виду трагические события в столбцовской школе. - Прим. БЕЛТА). И не надо пожар тушить бензином". Глава государства выразил уверенность в том, что вопросами безопасности в учебных учреждениях, а также психологией должны заниматься в первую очередь педагоги и администрация. При этом нет необходимости вводить дополнительные должности, как это предлагало Министерство образования. Кроме того, отметил глава государства, нет источников финансирования для этих новшеств: "Где вы деньги на это возьмете? И надо ли это вообще?" Президент подчеркнул, что каждый педагог должен быть одновременно и психологом, и идеологом. В этой связи он потребовал, чтобы в школах учителя и руководители более качественно выполняли свои обязанности. "Какие еще в школе нужны психологи, когда там первый психолог - директор, два, а где-то и три заместителя директора, где классные руководители - психологи. Какие психологи? Вы что, в школе не учились, в конце концов? Какие начальники по безопасности? Пришел в школу - отработай как положено. Классный руководитель - в коридоре, в классе, на улице посмотри", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством

В первую очередь эта цель ставится перед правоохранительными и судебными органами власти. "Принимая решения, вы должны помнить, что в ваших руках судьбы людей. И здесь недопустимы равнодушие, формализм, некомпетентность. А тем более - несправедливость", - заметил глава государства.

Изменения в Конституцию должны отвечать интересам Беларуси на современном этапе - Лукашенко

"Убежден, что взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества приведет к созданию обновленного закона, отвечающего интересам нашей страны и наших граждан на современном этапе", - заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, исходя из меняющихся реалий, новых социальных и экономических задач, стоящих перед страной, планомерно проводится работа по совершенствованию законодательства. "Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в Основной Закон", - сказал он. Предложениями по корректировке Конституции занимаются судьи Конституционного суда. "Они специалисты высокого класса, на которых большая ответственность за выверенность, актуальность изменений. К решению этой непростой задачи привлечены общественность и ученые, - отметил белорусский лидер. - Недавно мы, можно сказать, вышли на новый этап. Я поручил главе Администрации Президента, основываясь на разного рода предложениях по Конституции, начать новый этап с помощью наших ученых - грамотных людей, представителей общественности. На следующем этапе мы подключим и отдельных членов наших партийных организаций - тех партий, которые реально существуют. Для того, чтобы это был выверенный документ для обсуждения на уровне Президента". Глава государства констатировал, что в СМИ, интернете постоянно интересуются тем, какие именно произойдут изменения. "Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения Конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - подчеркнул белорусский лидер. Вместе с тем, высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы: "Я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть - вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться (власть неделима). Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществляться по разным направлениям - у нас уже варианты отработаны - тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства". "Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: слушайте, люди не видят вас там, на фермах, на полях, - добавил глава государства. - Надо идти туда, заниматься своими функциями. У нас система так выстроена. Пришло время на это посмотреть. И оставить функции и полномочия Президенту те, которые он должен исполнять как глава государства". "Мы разберемся в новой Конституции вместе с вами, какой она должна быть для наших людей. Но мы не будем рубить страну на части. Вот, полная свобода и ответственности нет... Я, сидя в парламенте, это уже все проходил. Поэтому мы не хотим возвращаться к тому, что было. И то, что не получилось у наших соседей, - нам надо учиться на ошибках других. Придет время, мы вместе с вами сядем за "парту", возьмем ручки и начнем писать наш Основной Закон. Но он будет во многом обновлен. И этот Закон не то что создаст новую какую-то политическую структуру и прочее - он будет продолжением того, что мы с вами сделали", - заключил Александр Лукашенко.

Лукашенко: я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти

Высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы, да и страна уже прошла тот этап, когда была нужна сильная президентская власть.

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: "Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия".

"Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки", - заявил глава государства.

Лукашенко объявил о проведении в 2019 году парламентских выборов

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно", - заявил глава государства.





Белорусская армия отвечает всем современным требованиям – Президент

"Белорусская армия отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики, способна противостоять любым угрозам", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что в стране продолжают развивать собственное производство специализированной и боевой техники. Среди достижений отечественного ВПК - реактивная система залпового огня, новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности, средства борьбы с беспилотниками, которые пользуются спросом в армиях многих стран мира. На стадии завершения - работы по созданию противотанковых ракетных комплексов. Уже начались испытания ударных беспилотных авиационных комплексов, в войска поставляются отечественные легкобронированные автомобили для сил быстрого реагирования. "Но главное в военной организации - это люди. Мир и безопасность Беларуси обеспечивают образованные, высокопрофессиональные, преданные долгу военнослужащие. Задача Минобороны - повышать престиж военной службы, создавать систему преимуществ для молодых людей, прошедших армейскую школу, воспитывать патриотов, всегда готовых встать на защиту интересов нашего Отечества", - добавил Александр Лукашенко

Цена строительства БелАЭС будет ниже заявленных $10 млрд

Александр Лукашенко рассказал, что проблема обсуждалась на одной из его встреч с Президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава белорусского государства обратил внимание российского коллеги на то, что кредитное соглашение заключалось на $10 млрд, но реальная цена будет меньше $7 млрд. "Цена этой станции будет ниже. Какая она будет, буду видеть по факту. Но такую цифру я Президенту Путину когда-то называл", - сказал Александр Лукашенко.

Президент особо подчеркнул, что публично озвучил эту информацию в связи с тем, что депутат, задавая вопрос, сослалась на российского посла, говорившего о снижении Россией цены строительства БелАЭС на $3 млрд. "Это не Россия снизила цену на атомную станцию, и если посол это сказал, то он вредит самой России", - подчеркнул Александр Лукашенко. "Это коммерческая тайна, контрактная цена и оглашаться не должна", - пояснил он.

Глава государства добавил, что строительство станции обойдется дешевле и благодаря тому, что затраты находятся на жестком контроле.

Касаясь прогнозируемой стоимости электричества для населения и предприятий после ввода БелАЭС, Александр Лукашенко отметил, что "заинтересован кровно, чтобы цена была как можно ниже". "Я не антинародный президент. Если цена будет ниже, мы на нее вешать ничего не будем", - гарантировал глава государства.

Введение в строй БелАЭС позволит стране снизить зависимость от поставок нефти и газа. В частности, Президент назвал прогноз по газу. "Мы уйдем от зависимости на 5-6 млрд куб.м", - проинформировал он.

Лукашенко не исключает строительства второй атомной станции при успешной эксплуатации БелАЭС

"Если этот опыт удастся, не исключено, что в будущем новому обществу придется построить еще одну атомную станцию", - сказал Александр Лукашенко.

Президент: за наркотики никакой амнистии не будет

"За наркотики никакой амнистии не будет. Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил стимулировать в Беларуси развитие усадебной застройки

По словам главы государства, эта задача особенно актуальна с учетом развития городов-спутников. В связи с этим дано поручение правительству, не откладывая, проработать соответствующие вопросы.

На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В нынешнем году среди приглашенных особенно широко представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.