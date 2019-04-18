Бабич: Лукашенко ввели в заблуждение по поводу стоимости БелАЭС

Источник материала: Ежедневник





Президента Беларуси ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости Белорусской АЭС, Россия ее никогда не называла, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента (Беларуси) в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК), пишет Интерфакс .

«Не называли, во-первых, потому что сейчас ее никто не знает, а во-вторых в связи с тем, что рассчитать ее можно будет только после завершения строительства обоих блоков, а это как известно произойдет не ранее конца 2020 года», - добавил посол.

Ранее в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее 7 млрд долларов.

По словам главы государства, вопрос стоимости БелАЭС он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

«Я Владимиру Владимировичу говорю, вот смотри: мы на 10 млрд долларов договаривались, а реальная цена будет-то, наверное, меньше 7 млрд долларов. Вот, говорит, ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем в других странах», - продолжил Лукашенко.

При этом глава государства заметил, что озвучивает информацию о цене в 7 млрд долларов, потому что депутат Анна Канопацкая, задавая вопрос президенту о БелАЭС, сослалась на российского посла Михаила Бабича, заявившего, что это Россия снизила цену на строительство.

«Это коммерческая тайна (стоимость БелАЭС – ред.), контрактная цена и оглашаться не должна», - пояснил он.

Президент подчеркнул, что это не Россия снизила цену.