В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, днем 19 апреля в лесном массиве около деревни Бастуны было найдено тело председателя Жирмунского сельсовета и его машина. Мужчина пропал 16 апреля. Он сел в служебный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

К поискам мужчины приступили правоохранители и волонтеры. К сожалению, история закончилась печальной новостью.

По информации УВД Гродненского облисполкома, криминальная версия гибели мужчины не рассматривается. По предварительным данным, произошел суицид. В обстоятельствах гибели председателя сельсовета разберутся следователи.