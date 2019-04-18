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В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета

19.04.2019 17:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета
УВД Гродненского облисполкома

Как стало известно, днем 19 апреля в лесном массиве около деревни Бастуны было найдено тело председателя Жирмунского сельсовета и его машина. Мужчина пропал 16 апреля. Он сел в служебный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета Пропавшего в Каменецком районе двухлетнего ребенка обнаружили мертвым

К поискам мужчины приступили правоохранители и волонтеры. К сожалению, история закончилась печальной новостью.

По информации УВД Гродненского облисполкома, криминальная версия гибели мужчины не рассматривается. По предварительным данным, произошел суицид. В обстоятельствах гибели председателя сельсовета разберутся следователи.

 
Теги: Новости
 
 
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