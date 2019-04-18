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В Бресте Fiat поехал на красный и врезался в толпу пешеходов

19.04.2019 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 апреля на пешеходном переходе напротив Брестского государственного технического университета Fiat врезался в толпу пешеходов.

Видео: Elnet Brest

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По записи с наружной камеры видеонаблюдения видно, как Fiat ехал по улице Московской в направлении проспекта Республики.

При подъезде к пешеходному переходу напротив БрГТУ легковушка не остановилась на красный и продолжила движение, врезавшись в группу пешеходов, которые переходили дорогу.

Видео: SERGeblr

По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

 
 
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При подъезде к пешеходному переходу напротив БрГТУ легковушка не остановилась на красный.
 
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