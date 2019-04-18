В Бресте Fiat поехал на красный и врезался в толпу пешеходов

Источник материала: Tut.by

19 апреля на пешеходном переходе напротив Брестского государственного технического университета Fiat врезался в толпу пешеходов.

Видео: Elnet Brest

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По записи с наружной камеры видеонаблюдения видно, как Fiat ехал по улице Московской в направлении проспекта Республики.

При подъезде к пешеходному переходу напротив БрГТУ легковушка не остановилась на красный и продолжила движение, врезавшись в группу пешеходов, которые переходили дорогу.

Видео: SERGeblr

По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.