«Держишься?». Журналист живет на минимальный потребительский бюджет. Прошла неделя эксперимента

Источник материала: Tut.by

«Ну как ты? Держишься?», с сочувствующим взглядом спрашивают у меня при встрече коллеги. Кто-то предлагает поделиться ссобойкой, кто-то батончиками мюсли и вафельками подкармливает. Я для чистоты эксперимента отказываюсь (пока что). Согрешила только один раз — съела пирожное, которое специально для меня приготовил друг. Закончилась первая неделя эксперимента , реально ли прожить месяц на минимальный потребительский бюджет (а это 451 рубль) и какое будет качество жизни, если в кармане такая сумма денег.

По мнению чиновников, этих денег достаточно для того, чтобы 30 дней удовлетворять основные физиологические, социальные и культурные потребности человека. Первая неделя эксперимента закончилась. Рассказываем, как это было.





Духовку чинить не за что, а транспорт и связь сделали дыру в бюджете

Эксперимент начался 12 апреля и закончится 12 мая. На все про все мне дан 451 рубль. Многие читатели возмущаются по поводу суммы, мол, полстраны и за меньшие деньги выживает. Хочется напомнить, что минимальный потребительский бюджет не ставит перед человеком задачу выживать. Чиновники полагают, что на эти деньги белорус должен жить, то есть позволять себе минимум бытовых услуг, какие-то развлечения, более или менее разнообразное питание и так далее. Есть даже таблицы, в которые Минтруда вписало , что, сколько и как часто нужно покупать на МПБ. Но не будем углубляться в подробности.

Моя рабочая неделя началась со звонка подруги.

— Ты там живая? Читала, ты снова экспериментируешь над собой? — поинтересовалась смеясь Катя.

Вообще «жива ли я» и «не протянула ли ноги» — были самыми часто задаваемыми вопросами за последние 7 дней. Спокойно, ребята, прошла еще только неделя!

Начну с плохого. Как я уже писала, неделю назад у меня сломалась духовка. Мастер пришел, переключатели покрутил и сказал, что нужно менять нагревающий элемент. Обойдется мне это в 40 рублей. В обычной жизни все бы уже было починено. Но в условиях эксперимента я решила с этим повременить. Жизнь без духовки — для меня серьезная проблема. Если некоторые пользуются ею раз в месяц и вполне могут даже по 10 рублей откладывать 4 месяца на ее починку, то я в духовке готовлю чуть ли ни каждый день. Тем более скоро Пасха, и я всем друзьям обещала напечь праздничных пряников.





Да, в моем бюджете есть строка «бытовые услуги», что подразумевает собой и ремонт бытовых приборов, на это отводится 41 рубль. Но сюда же еще входят расходы на транспорт и связь. А здесь у меня огромный перерасход. На проезд, мобильный и интернет ушло 82,13 рубля, то есть в 2 раза больше.





Кстати, с пряниками я выкрутилась. Спросила у друзей в Фейсбуке, кто желает сдать мне в аренду духовку за набор ароматных свежих зайчиков и пригласить к себе попечь. Желающих оказалось много.

От дешевого шампуня не расчесываются волосы, приходится экономить стиральный порошок

По средствам гигиены в лимиты я тоже не вложилась, хотя купила все только самое необходимое и выбирала подешевле. Шампуню за 2,8 рубля мои волосы не обрадовались, даже бальзам не спасает ситуацию. Они жесткие на ощупь, не укладываются и совершенно отказываются расчесываться. Может, конечно, дело не в цене, просто этот шампунь мне не подходит.





Вдобавок к перерасходу на туалетные принадлежности я еще и простыла — пришлось тратиться на лекарства. Каюсь, покупала не самые дешевые медикаменты — здоровье дороже, часть было в запасах. За спрей для носа, таблетки от горла и порошки от простуды отдала 11,96 рубля.





Экономлю на стиральном порошке, воде и электричестве. Теперь я не стираю каждую вещь отдельно, а жду, пока соберется грязной одежды на полную загрузку. К слову, по мнению Минтруда, стирального порошка на год должно хватить 12 килограммов. Может, кому-то и хватит, но только не мне. 1 пачка 400 граммов — это 3 стирки. То есть в месяц в среднем 7 стирок. У меня за выходные обычно 4 стирки — темное, светлое, белье и плед с кровати, на котором валяется собака. А еще есть постельное, кухонные полотенца, кроссовки, которые иногда приходится стирать.





Еще из бытовой химии и хозтоваров я купила средство для чистки сантехники и губки. Средство для мытья посуды не брала, решила, что с моим набором продуктов сильно жирных тарелок у меня не будет. А остальное можно и горячей водой помыть.





«Из чего соки? Из картошки? У тебя только ее в достаточном количестве»

Кстати о продуктах. Это единственная статья расходов, в лимиты по которой я пока вписываюсь. За неделю я «наела» на 36,8 рубля. Можно было расщедриться на 55 рублей, ведь на месяц на продукты предусмотрено 219 рублей. Некоторые продукты — растительное масло, кофе, гречка и еще кое-что осталось.





Родители, друзья и коллеги особенно сочувствуют мне по поводу питания. Кто-то предлагает поделиться ссобойкой, кто-то батончиками мюсли и вафельками подкармливает. Я для чистоты эксперимента отказываюсь (пока что). Согрешила только один раз — съела пирожное, которое специально для меня приготовил друг.

Мама переживает, что снова похудею и «зеленой» стану без витаминов.

— Не стану! У меня даже соки в бюджет заложены! — успокаиваю ее.

— Из чего соки? Из картошки? — шутит мама. — У тебя только ее в достаточном количестве.

А если без шуток, то на еду денег мне хватает. Конечно, я не очень много ем и не придерживаюсь списка, от которого отталкивался Минтруда при определении минимального потребительского бюджета. Скажем, свинину и говядину я покупать не буду. Во-первых, не люблю. Во-вторых, дорого и мало. Если купить 550 граммов свинины, заплатишь рублей 5. В готовом виде будет граммов 300−350. За эти деньги выйдет больше килограмма курицы. Хлеба 8 килограммов мне тоже даже при большом желании не съесть.





В меню на этой неделе у меня был творог, тушеная картошка с курицей, суп из красной рыбы, салаты из капусты, редиса и морковки, вареные яйца и даже пирожное (кроме того, которым меня угостили) попало ко мне на стол. Да, под красной рыбой я имела ввиду замороженный хребет лосося. Суп из него получился прекрасный и почти 4 литра.





Чего мне не хватает, так это кофе в кофейнях и всяких тортиков-пирогов в кондитерских и дома. По этой части я транжира.

Без развлечений на этой неделе скучать мне не пришлось. В субботу и воскресенье расписывала айсингом — белковой глазурью, пряники, которые напекла еще до эксперимента, ездила в Боровляны в больницу родственника навещать, прогулялась пешком по своему району. Истратить 6,3 рубля в первые же выходные экспериментального месяца на поход куда-нибудь просто рука не поднялась.

Деньги на подарки и форс-мажоры в бюджет не заложены

Очень огорчило, что в минимальный потребительский бюджет не заложена хоть какая-то сумма на непредвиденные расходы. Но жизнь ведь не подчиняется инструкциям министерств, и иногда возникают форс-мажоры, такие как поломка духовки.

К форс-мажорным тратам можно отнести и подарки к праздникам для родных и друзей. Или подарить что-то маме, мужу или ребенку на день рождения — это не минимальная потребность? К примеру, в редакции на этой неделе собирались коллеге на букет. Отдала 3,5 рубля. Не могла же я проигнорировать это.

Случился у меня и еще один непредвиденный расход — пришлось купить наушники. Про них особенно хочется рассказать. Те, что у меня были, отдала маме — ей были нужны, а купить в тот момент было негде.

— Сходи в магазин фиксированных цен, там есть дешевые. У тебя же эксперимент! — посоветовал мне друг с ехидной улыбкой.

Послушала. Как оказалось, зря. Наушники там действительно дешевые — 2,4 рубля. Но работают они только если держать разъем в определенном положении. Кроме того, они дико искажают звук. Никогда не думала, что песни ДДТ могут так отвратительно звучать! Голос Шевчука больше напоминает Шатунова, а басы из музыки вообще исчезли. Возвращать товар за такие деньги не стала. Сама виновата — скупой, а в моем случае, со скромным бюджетом, платит дважды. И это касается не только наушников.

Сомневаюсь, что денег, отведенных на покупку одежды и обуви, хватит, чтобы приобрести что-то качественное. Нормальное зимнее пальто, которое относится 4 года, как прописано в расчетах Минтруда, стоит минимум рублей 300. Китайские пуховики вряд ли выдержат 4 сезона. Да и удастся ли вообще эти деньги потратить именно на одежду. Лично у меня остается все меньше шансов купить даже носовой платок.





Впереди еще 3 недели, а у меня осталось 220 рублей и 3 копейки. Радует, что со всеми основными платежами я уже разобралась.

Кстати, под первым текстом об эксперименте и на нашем форуме, и в соцсетях оставлено очень много комментариев о том, что «я живу и на меньшую сумму». Вы можете рассказать нам о жизни на суммы меньше 450 рублей — на что тратите. Присылайте ваши истории на почту alexandra.kvitkevich@tutby.com , а мы их опубликуем на нашем портале.