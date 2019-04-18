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Мастер-класс, шахматы и музыка. Куда сходить в Бресте в выходные
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно посетить кубок Карпова по шахматам, мастер-класс по плетению гобеленов и литературно-музыкальную гостиную.
Что: Кубок Карпова по шахматам
Где: Отель Hampton
Когда: 20 апреля 11.00
Участие в мероприятии примут 100 шахматистов в возрасте 13 лет и моложе из всех регионов Беларуси. Турнир стартует в 11.00 в отеле и продлится весь день. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ. Также в программе — семейная квиз-викторина.
Что: Мастер-класс по плетению гобелена
Где: Творческое пространство/студия Wattson, улица Пушкинская, 20
Когда: 21 апреля 11.00 — 14.00
Мастер-класс по плетению гобелена проведет декоратор и флорист Майя Бублик. Длительность: 2,5−3 часа.⠀Запись на мастер-класс —
Что: Литературно-музыкальный вечер
Где: Гостиная областной филармонии Орджоникидзе, 14
Когда: 20 апреля 18.30
В областной филармонии пройдет литературно-музыкальный вечер при участии поэта Василия Банного и струнного арт-квартета. Ведущая — Неринга Бачюлюнайте.
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В предстоящие выходные в Бресте можно посетить купок Карпова по шахматам, мастер-класс по плетению гобеленов и литературно-музыкальную гостиную.
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