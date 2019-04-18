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Мастер-класс, шахматы и музыка. Куда сходить в Бресте в выходные

19.04.2019 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно посетить кубок Карпова по шахматам, мастер-класс по плетению гобеленов и литературно-музыкальную гостиную.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: Кубок Карпова по шахматам

Где: Отель Hampton

Когда: 20 апреля 11.00

Участие в мероприятии примут 100 шахматистов в возрасте 13 лет и моложе из всех регионов Беларуси. Турнир стартует в 11.00 в отеле и продлится весь день. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров согласно правилам быстрых шахмат ФИДЕ. Также в программе — семейная квиз-викторина.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Что: Мастер-класс по плетению гобелена

Где: Творческое пространство/студия Wattson, улица Пушкинская, 20

Когда: 21 апреля 11.00 — 14.00

Мастер-класс по плетению гобелена проведет декоратор и флорист Майя Бублик. Длительность: 2,5−3 часа.⠀Запись на мастер-класс — здесь.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: Литературно-музыкальный вечер

Где: Гостиная областной филармонии Орджоникидзе, 14

Когда: 20 апреля 18.30

В областной филармонии пройдет литературно-музыкальный вечер при участии поэта Василия Банного и струнного арт-квартета. Ведущая — Неринга Бачюлюнайте.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте можно посетить купок Карпова по шахматам, мастер-класс по плетению гобеленов и литературно-музыкальную гостиную.
 
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