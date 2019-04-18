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ВК забанит половину пользователей, но только на 15 минут и с их согласия

19.04.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» предложила пользователям присоединиться к акции «Щелчок Таноса», приуроченной к мировой премьере фильма «Мстители: Финал», сообщает Meduza.


Фото: meduza.io

24 апреля в 14:00 по московскому времени страницы половины участников акции заблокируют на 15 минут. Это отсылка к фильму «Мстители: Война бесконечности», где по сюжету Танос одним щелчком уничтожил половину населения Вселенной, правда, антигерой не мог решить, кто будет жить, а кто — умрет. Выбор был случайным.

Чтобы присоединиться к акции, нужно дать согласие в специальном приложении в ВК, где ведется обратный отсчет до щелчка. Блокироваться аккаунты будут в случайном порядке, предусмотрена возможность передумать. Все давшие согласие пользователи получат уведомление о том, что с ними случилось после щелчка, даже если они будут в это время оффлайн.

 
 
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Выбор будет случайным, акция стартует 24 апреля.
 
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