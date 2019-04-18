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ВК забанит половину пользователей, но только на 15 минут и с их согласия
Источник материала: Tut.by
«ВКонтакте» предложила пользователям присоединиться к акции «Щелчок Таноса», приуроченной к мировой премьере фильма «Мстители: Финал»,
24 апреля в 14:00 по московскому времени страницы половины участников акции заблокируют на 15 минут. Это отсылка к фильму «Мстители: Война бесконечности», где по сюжету Танос одним щелчком уничтожил половину населения Вселенной, правда, антигерой не мог решить, кто будет жить, а кто — умрет. Выбор был случайным.
Чтобы присоединиться к акции, нужно дать согласие в
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Выбор будет случайным, акция стартует 24 апреля.
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