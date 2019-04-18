В Пинске открыли движение автомобилей по наплывному мосту

Источник материала: Tut.by

В Пинске открыли движение автомобилей по временному наплывному мосту, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на Пинский горисполком.





На понтоне нанесли дорожную разметку, проверили электрооборудование, работоспособность различных систем. Несколько раз тренировались отводить и сводить наплывной мост. Делали это в различное время суток при различных условиях.





Ограничение по весу на мосту составляет 40 тонн. Для проверки его прочности проводились механические испытания. По всем участкам временной переправы пускали различный транспорт: автомобили, автобусы разных размеров, груженые самосвалы.





Напомним, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности. Поэтому было принято решение о реконструкции моста.