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В Пинске открыли движение автомобилей по наплывному мосту
Источник материала: Tut.by
В Пинске открыли движение автомобилей по временному наплывному мосту,
На понтоне нанесли дорожную разметку, проверили электрооборудование, работоспособность различных систем. Несколько раз тренировались отводить и сводить наплывной мост. Делали это в различное время суток при различных условиях.
Ограничение по весу на мосту составляет 40 тонн. Для проверки его прочности проводились механические испытания. По всем участкам временной переправы пускали различный транспорт: автомобили, автобусы разных размеров, груженые самосвалы.
Напомним, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности. Поэтому было принято решение о реконструкции моста.
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В ближайшее время начнутся работы по реконструкции основного моста через реку Пина, движение по нему запрещено.
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