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В Пинске открыли движение автомобилей по наплывному мосту

19.04.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске открыли движение автомобилей по временному наплывному мосту, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на Пинский горисполком.


На понтоне нанесли дорожную разметку, проверили электрооборудование, работоспособность различных систем. Несколько раз тренировались отводить и сводить наплывной мост. Делали это в различное время суток при различных условиях.


Ограничение по весу на мосту составляет 40 тонн. Для проверки его прочности проводились механические испытания. По всем участкам временной переправы пускали различный транспорт: автомобили, автобусы разных размеров, груженые самосвалы.


Напомним, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности. Поэтому было принято решение о реконструкции моста.

 
 
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В ближайшее время начнутся работы по реконструкции основного моста через реку Пина, движение по нему запрещено.
 
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