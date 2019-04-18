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Завтра — республиканский субботник

19.04.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

На дворе — весна, а значит, самое время навести порядок в своем доме. На коммунальные службы, конечно, надейся, но и сам не плошай: приложить руки каждому есть к чему и где. Тем более в Год малой родины и 75-летия со дня освобождения родной Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В районе в этом плане уже сделано немало: убрано более 2 тысяч гектаров территорий в населенных пунктах, лесных массивах, садоводческих и гаражных кооперативах, местах массового отдыха, возле предприятий, на объектах социальной сферы, вблизи памятников; приведено в порядок 170 километров автодорог, 485 остановок общественного транспорта, 100 с лишним торговых объектов и 2 десятка — придорожного сервиса, полсотни колодцев и водозаборных колонок, 70 гражданских кладбищ; ликвидированы несанкционированные свалки, которых, к сожалению, было немало — более 300; высажено почти 1,5 тысячи деревьев и кустарников. Но ведь настоящий хозяин всегда найдет работу, которую нельзя отложить на завтра, правильно?

На основании постановления Совета Министров страны республиканский субботник проводится на рабочих местах либо осуществляется благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, захоронений времен Великой Отечественной войны, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территорий населенных пунктов, подготовка детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Соответствующим решением райисполкома в районе создана рабочая группа по подготовке и проведению субботника, которую возглавил первый заместитель председателя райисполкома Сергей Ананич, определены объекты и конкретные виды и объемы работ, решены иные организационные вопросы. Поработаем, земляки!

Расчетный счет для перечисления средств от проведения республиканского субботника № BY88 AKBB 3641 1165 1001 8710 0000 филиал № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск (AKBBBY21703). Получатель платежа — Осиповичский райисполком, УНП 700023235, назначение платежа — субботник.

 
 
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На дворе — весна, а значит, самое время навести порядок в своем доме. На коммунальные службы, конечно, надейся, но и сам не плошай: приложить руки каждому есть к чему...
 
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