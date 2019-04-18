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У районной профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма новый лидер

19.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Районная организация Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма является одной из самых больших в Хотимском районе и насчитывает более 150 человек. С 2014 года этой обширной структурой руководила Елена Прошкина, директор районной централизованной клубной системы. 16 апреля этого года состоялась отчетно-выборная конференция вышеозначенного профсоюза, по результатам которой Елена Викторовна передала свои полномочия новому избранному профсоюзному лидеру – Татьяне Кузьменковой, заведующей отделом организационно-кадровой работы ЦКС Хотимского района.
С недавнего времени внесен новый ритуал – клятва профсоюзного лидера, которую Татьяна торжественно принесла перед лицом коллег и товарищей.

Теперь уже бывший председатель райкома профсоюза Елена Прошкина за отличную работу, добросовестный труд и личный вклад на своем посту была отмечена высшей наградой – Почетной Грамотой Могилевского областного комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.
Александр АЛЕКСАНДРИН

 
 
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Районная организация Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма является одной из самых больших в Хотимском районе и...
 
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