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По версии ГАИ, у автомобиля, сбившего девушек на Московской, отказали тормоза
19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У водителя, сбившего сегодня людей на пешеходном переходе возле технического университета, по предварительной информации, отказали тормоза. Точная причина аварии будет установлена после экспертизы.
Как рассказали Zarya.by в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Fiat Punto» находилась брестчанка 1978 года рождения. Не справившись с управлением, она буквально вылетела на «зебру», по которой двигались пешеходы.
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На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Ее причины уточняются.
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У водителя, сбившего сегодня людей на пешеходном переходе возле технического университета, по предварительной информации, отказали тормоза. Точная причина...
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