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По версии ГАИ, у автомобиля, сбившего девушек на Московской, отказали тормоза

19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У водителя, сбившего сегодня людей на пешеходном переходе возле технического университета, по предварительной информации, отказали тормоза. Точная причина аварии будет установлена после экспертизы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65438.php

По версии ГАИ, у автомобиля, сбившего девушек на Московской, отказали тормоза

больше фото тут а видео как всё было - тут

Как рассказали Zarya.by в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Fiat Punto» находилась брестчанка 1978 года рождения. Не справившись с управлением, она буквально вылетела на «зебру», по которой двигались пешеходы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65438.php

По версии ГАИ, у автомобиля, сбившего девушек на Московской, отказали тормоза

- В результате ДТП пострадало 4 девушки,- поделилась подробностями старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова. – Две из них госпитализированы в медучреждения с ссадинами и ушибами, остальных медики, прибывшие на место происшествия, отпустили домой. Хочется еще раз акцентировать внимание участников дорожного движения: выходя на пешеходный переход, убедитесь, что вашей безопасности ничего не угрожает, и только тогда продолжайте движение. 

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Ее причины уточняются.

 
 
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  У водителя, сбившего сегодня людей на пешеходном переходе возле технического университета, по предварительной информации, отказали тормоза. Точная причина...
 
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