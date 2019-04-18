По версии ГАИ, у автомобиля, сбившего девушек на Московской, отказали тормоза

Источник материала: Виртуальный Брест

У водителя, сбившего сегодня людей на пешеходном переходе возле технического университета, по предварительной информации, отказали тормоза. Точная причина аварии будет установлена после экспертизы.



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больше фото тут а видео как всё было - тут

Как рассказали Zarya.by в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Fiat Punto» находилась брестчанка 1978 года рождения. Не справившись с управлением, она буквально вылетела на «зебру», по которой двигались пешеходы.



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- В результате ДТП пострадало 4 девушки,- поделилась подробностями старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова. – Две из них госпитализированы в медучреждения с ссадинами и ушибами, остальных медики, прибывшие на место происшествия, отпустили домой. Хочется еще раз акцентировать внимание участников дорожного движения: выходя на пешеходный переход, убедитесь, что вашей безопасности ничего не угрожает, и только тогда продолжайте движение.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Ее причины уточняются.