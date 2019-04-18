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На Московской в районе путепровода по ул. Гродненской будет запрещено движение
19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание! Закрытие движения!
Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что в период времени с 01.00 часов до 05.00 часов 20 апреля 2019 года по улице Московской (в районе автомобильного путепровода по улице Гродненской) при въезде и по левой полосе при выезде из города Бреста, а также с 01.00 часов до 05.00 часов 21 апреля 2019 года при выезде в город Брест будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.
Планируйте маршрут своего движения заранее!
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