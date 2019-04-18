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Движение по наплавному мосту открыли в Пинске

19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске сегодня открыли движение по наплавному мосту, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина автомобильной дороги Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65434.php

Движение по наплавному мосту открыли в Пинске

Завершены механические испытания понтона, ограничения по весу на котором составляют 40 т. Специалисты пришли к заключению, что наплавной мост готов к эксплуатации. "Движение с основного моста перенаправлено на понтон. Первые транспортные средства проехали по нему в 16.00. Автомобили движутся с ограничение скорости до 10 км/ч, с минимальным расстоянием 30 м", - отметили в горисполкоме.

На наплавном мосту организовано двустороннее движение. Также есть отдельная дорожка для пешеходов и велосипедистов. С этого момента основной мост закрыт на реконструкцию.

Автомобильный мост через Пину построен 40 лет назад. В прошлом году после его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Обновленный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

 
 
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  В Пинске сегодня открыли движение по наплавному мосту, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина автомобильной дороги Р6...
 
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