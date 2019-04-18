Лукашенко сократит срок нынешнего парламента на 10 месяцев, если назначит выборы как пообещал

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко заявил , что планирует назначить выборы в Палату представителей на начало ноября этого года. Учитывая требование к новому составу парламента собраться на первое заседание не позже чем через месяц после своего избрания, получается, что срок сегодняшнего состава депутатов будет урезан почти на год.



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Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день. К этой дате будем близко ориентироваться без всяких идеологических посылов, — сказал президент в ежегодном послании народу и парламенту.

Нынешний состав Палаты представителей начал работу 11 октября 2016 года. Значит, срок ее полномочий истекает 11 октября 2020-го.

Если выборы проходят в начале ноября этого года, то новый состав парламента по закону должен собраться на свое первое заседание в течение месяца — то есть в начале декабря. Получается, что нынешний состав парламента недоработает до конца срока своих полномочий больше 10 месяцев.

Насколько это законно?

Конституция дает право президенту назначать выборы в Палату представителей. Единственное ограничение по срокам — они должны пройти не позднее чем за месяц до истечения срока предыдущего парламента.

Прямого, четко сформулированного запрета назначать выборы раньше в белорусских законах нет, если не считать таким запретом прописанный в Конституции четырехлетний срок каденции депутатов парламента.

Белорусский президент сам однажды недосидел полгода до конца своего второго срока, пойдя на выборы весной 2006 года вместо осени. Но в истории Палаты представителей еще никогда не было такого резкого сокращения срока ее работы, как грядет сейчас. Первый созыв парламента при Александре Лукашенко недоработал до четырех лет только неделю, второй — всего пять дней, третий — почти три недели, четвертый — снова пять дней, пятый — неделю.