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Беларусь и Венгрия обсудили вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики
Источник материала: Интерфакс
Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев провел встречу с министром (без портфеля) по вопросам планирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых реакторов АЭС "Пакш" Яношем Шули, сообщили в пресс-службе МИД.
"В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии белорусско-венгерского сотрудничества в сфере атомной энергетики и предметно обсудили конкретные направления взаимодействия", - отметили в ведомстве.
По информации МИД, посол А.Пономарев передал Я.Шули официальное приглашение министра энергетики Республики Беларусь посетить Беларусь для обмена опытом по вопросам строительства атомной электростанции и проведения переговоров по налаживанию сотрудничества в сфере атомной энергетики и других областях. "Приглашение было принято венгерской стороной", - добавили в министерстве.
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Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев провел встречу с министром (без портфеля) по вопросам планирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых...
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