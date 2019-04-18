Беларусь и Венгрия обсудили вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики

Источник материала: Интерфакс

Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев провел встречу с министром (без портфеля) по вопросам планирования, строительства и ввода в эксплуатацию новых реакторов АЭС "Пакш" Яношем Шули, сообщили в пресс-службе МИД.

"В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии белорусско-венгерского сотрудничества в сфере атомной энергетики и предметно обсудили конкретные направления взаимодействия", - отметили в ведомстве.

По информации МИД, посол А.Пономарев передал Я.Шули официальное приглашение министра энергетики Республики Беларусь посетить Беларусь для обмена опытом по вопросам строительства атомной электростанции и проведения переговоров по налаживанию сотрудничества в сфере атомной энергетики и других областях. "Приглашение было принято венгерской стороной", - добавили в министерстве.