Перезимовка озимых культур по областям прошла неодинаково – Белгидромет

Источник материала: Интерфакс

Перезимовка озимых культур по областям прошла неодинаково, лучше всего ситуация в Брестской и Гродненской областях, сообщили в Белгидромете по итогам проведенного в апреле метеостанциями маршрутного обследования.

"Перезимовка озимых зерновых культур в Брестской и Гродненской областях прошла вполне успешно. Здесь на большинстве осмотренных полей зерновые культуры были в хорошем состоянии. На остальной территории Беларуси состояние посевов хуже", - говорится в сообщении на сайте центра.

Так, в Витебской области удовлетворительное состояние отмечено более чем на половине полей, в Минской, Могилевской и Гомельской областях – на трети полей. Больше всего полей (более 10%) с погибшими посевами зерновых культур зарегистрировано в Могилевской области, причина гибели – выпревание.

По информации агросиноптиков, состояние озимого рапса после зимовки несколько лучше, чем в прошлом году. "В Брестской и Гродненской областях на большинстве площадей озимый рапс был в хорошем состоянии. В Витебской и Гомельской областях более чем на половине осмотренных полей состояние рапса оценивалось как удовлетворительное", - уточнили в Белгидромете. "В целом по стране примерно на 10% осмотренных полей рапс был в плохом состоянии, гибель его отмечена во всех областях, кроме Гродненской", - добавили там.

Многолетние травы на большинстве осмотренных площадей находились в хорошем состоянии, только в Витебской и Гомельской областях более чем на половине полей – в удовлетворительном, проинформировали в Белгидромете.