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19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн
Источник материала: СТВ
Всё внимание приковано к Киеву. Сегодня в 19.00 на стадионе «Олимпийский» украинской столицы начнутся дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Событию предшествовали горячие споры о формате выступлений претендентов, месте проведения встречи. В конце концов, несколько дней назад всё решилось. На стадионе соберутся около 60 тысяч избирателей, порядок будут обеспечивать 10 тысяч полицейских. Ожидается острая полемика кандидатов о дальнейшей судьбе страны.
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Всё внимание приковано к Киеву. Сегодня в 19.00 на стадионе «Олимпийский» украинской столицы начнутся дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром...
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