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19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн

19.04.2019 18:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всё внимание приковано к Киеву. Сегодня в 19.00 на стадионе «Олимпийский» украинской столицы начнутся дебаты между кандидатами на пост президента Украины  Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Событию предшествовали горячие споры о формате выступлений претендентов, месте проведения встречи. В конце концов, несколько дней назад всё решилось. На стадионе соберутся около 60 тысяч избирателей, порядок будут обеспечивать 10 тысяч полицейских. Ожидается острая полемика кандидатов о дальнейшей судьбе страны. 

Онлайн-трансляция здесь
 
 
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Всё внимание приковано к Киеву. Сегодня в 19.00 на стадионе «Олимпийский» украинской столицы начнутся дебаты между кандидатами на пост президента Украины  Петром...
 
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