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Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды
Источник материала: СТВ
Продуктовый или фуд-ритейл в списке самых популярных бизнес-идей у предпринимателей. Сегодня на каждого жителя столицы приходится более полутысячи квадратных метров торговых площадей. Отдельное место занимают уличные ларьки. Эти палатки с овощами и фруктами уже приняли первых покупателей сезона-2019, рассказали в программе «Минск и минчане».
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Ближайшие полгода минчане и гости города то и дело будут замечать на улицах такие мини-магазины.
Возле домов, вдоль проспектов и рядом с остановками развернутся около 160 палаток. Практика показала: летом белорусы активнее покупают овощи и фрукты именно в этих торговых точках.
Продавцы сезонной провизии лишь недавно стали появляться за своими прилавками, но ассортименту некоторых индивидуальных предпринимателей позавидуют крупные сетевики. Свежие капуста, морковь, картошка. Даже колючие огурцы и аппетитные помидоры. Правда, эти «витаминные бомбы» всё ещё импортные.
Алла Фидрусь, начальник отдела организации рыночной торговли Комаровского рынка:
Врачи говорят: весной каждый день надо съедать полкилограмма свежих овощей и зелени. После зимы организм истощается, а сезонный авитаминоз отражается не только на эмоциональном состоянии. Высыхает кожа: появляются морщины и трескаются губы, хуже выглядят волосы, легко ломаются ногти.
Прилавки Комаровского рынка ломятся от ароматных укропа, петрушки и базилика.
Сегодня здесь очередной аншлаг. Место для торговли индивидуальные предприниматели и физические лица арендуют через сайт или по старинке приходят ещё до открытия. В среднем, базар в самом центре столицы заполнен продавцами на девяносто процентов.
Алла Фидрусь:
Яркая и крупная клубника особенно привлекательно смотрится среди тусклых овощей.
Чтобы попасть в Беларусь, ягода из Греции преодолела больше 2,5 тысяч километров.
Марта Марудова:
В мае продавцы под зонтиками с жёлтыми цистернами начнут предлагать квас. Несколько точек с бодрящим напитком откроются в каждом районе Минска. Зелёный город готовится встретить знойное лето, а с ним и II Европейские игры.
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Продуктовый или фуд-ритейл в списке самых популярных бизнес-идей у предпринимателей. Сегодня на каждого жителя столицы приходится более полутысячи квадратных...
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