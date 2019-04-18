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Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

19.04.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Продуктовый или фуд-ритейл в списке самых популярных бизнес-идей у предпринимателей. Сегодня на каждого жителя столицы приходится более полутысячи квадратных метров торговых площадей. Отдельное место занимают уличные ларьки. Эти палатки с овощами и фруктами уже приняли первых покупателей сезона-2019, рассказали в программе «Минск и минчане».

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В текущем году их чуть-чуть меньше, чем было в предыдущем. Начинают уже разворачивать свою работу и летние кафе, другие объекты нестационарной розничной торговли – для обеспечения жителей Минска и туристов мороженым, прохладительными напитками.

Ближайшие полгода минчане и гости города то и дело будут замечать на улицах такие мини-магазины.

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Возле домов, вдоль проспектов и рядом с остановками развернутся около 160 палаток. Практика показала: летом белорусы активнее покупают овощи и фрукты именно в этих торговых точках.

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Татьяна Старухова, продавец:
Работаем с 5 апреля. Свои покупатели. Фрукты очень качественные, хорошие. В магазинах немножко дешевле, но наши фрукты намного вкуснее и сочнее.

Продавцы сезонной провизии лишь недавно стали появляться за своими прилавками, но ассортименту некоторых индивидуальных предпринимателей позавидуют крупные сетевики. Свежие капуста, морковь, картошка. Даже колючие огурцы и аппетитные помидоры. Правда, эти «витаминные бомбы» всё ещё импортные.

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Алла Фидрусь, начальник отдела организации рыночной торговли Комаровского рынка:
Люди торгуют редисом и зеленью, потому что это самое-самое начало сезона. Самый пик у нас приходится, конечно, на летние месяцы, это ягода, в основном, идёт, и осенние месяцы, когда люди уже собрали урожай с личного подворья.

Врачи говорят: весной каждый день надо съедать полкилограмма свежих овощей и зелени. После зимы организм истощается, а сезонный авитаминоз отражается не только на эмоциональном состоянии. Высыхает кожа: появляются морщины и трескаются губы, хуже выглядят волосы, легко ломаются ногти.

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Марта Марудова, диетолог:
Очень актуальны истории выращивания на собственном подоконнике лука и каких-то других овощей, шпината. Это сейчас очень модно и, в принципе,  это суперфуды. Это замечательная еда, которая однозначно даёт пользу организму и переесть её невозможно.

Прилавки Комаровского рынка ломятся от ароматных укропа, петрушки и базилика.

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Сегодня здесь очередной аншлаг. Место для торговли индивидуальные предприниматели и физические лица арендуют через сайт или по старинке приходят ещё до открытия. В среднем, базар в самом центре столицы заполнен продавцами на девяносто процентов.

Алла Фидрусь:
Как-то весна ветреная, но она не холодная, без заморозков. У нас регулярно одни и те же физические лица приходят практически целую неделю. Увеличивается поток покупателей, соответственно, и торгующих, конечно же, в выходные дни.

Яркая и крупная клубника особенно привлекательно смотрится среди тусклых овощей.

Диетолог: лук и шпинат – это суперфуды

Чтобы попасть в Беларусь, ягода из Греции преодолела больше 2,5 тысяч километров.

Диетологи рекомендуют воздержаться от таких вкусностей и обратить внимание на сочные салаты: айсберг и латук.

Марта Марудова:
Как мама двоих детей, я всегда говорю о том, что беременная должна есть не за двоих, а для двоих. Понимать, что ребёнок должен получать всё самое лучшее, всё самое полезное. И поэтому ни о каких ядохимикатных продуктах речи быть не должно.

В мае продавцы под зонтиками с жёлтыми цистернами начнут предлагать квас. Несколько точек с бодрящим напитком откроются в каждом районе Минска. Зелёный город готовится встретить знойное лето, а с ним и II Европейские игры.
 
Теги: Минск
 
 
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