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МАЗы феерично вырвались вперед на «марокканском Дакаре»

19.04.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские экипажи заняли первые места на шестом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.



Алексей Вишневский стал победителем заезда, а Сергей Вязович увеличил отрыв от конкурентов в общем зачете, рассказали belmir.by на Минском автозаводе.

Шестой ралли-заезд включал 324 «боевых» километра. Гонщики преодолели пески, дюны и каньоны. Еще до начала этапа белорусы приняли решение форсировать темп в песках, и тактика сработала: «красные зубры» преодолели спецучасток без поломок и оставили далеко позади соперников.

Самым быстрым на этапе оказался Алексей Вишневский, который преодолел маршрут за 4 часа 50 минут. На две минуты больше провел на трассе капотный «МАЗ», которым управляет Сергей Вязович. На третьем месте финишировал Петер Верслёйс с 15-минутным отставанием.


В генеральной классификации лидирует Сергей Вязович. Капотный «МАЗ» идет с 30-минутным отрывом от ближайшего преследователя – голландца Роланда Фоермана на грузовике MAN. В первую пятерку вошел и Алексей Вишневский, которого от лучшего времени отделяет 45 минут.

«Ехали изо всех сил в максимально возможном темпе. Местами ошибались в навигации, так как были впереди всех. В какой-то момент нас догнал экипаж Алексея Вишневского, и мы практически друг за другом добрались до финиша», – рассказал глава команды Сергей Вязович.

Седьмой день обещает быть одним из самых напряженных. Протяженность спецучастка превысит 400 км, причем большая его часть пройдёт по местам с огромными дюнами. Затем гонщиков встретят скоростные трассы, но и на них будет множество препятствий.


 
 
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Белорусские экипажи заняли первые места на шестом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.
 
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