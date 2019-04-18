Беларусь не теряет надежды на добычу золота в Судане

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Беларусь собирается продолжить переговоры об использовании второго участка для добычи золота в Судане, как только ситуация в стране стабилизируется.





БелТА Андрея Худыка, министра природных ресурсов и окружающей среды. «Мы однозначно будем держать руку на пульсе и при стабилизации ситуации возобновлять переговоры», – цитируетАндрея Худыка, министра природных ресурсов и окружающей среды.





По его словам, второй участок был определен, но страны не договорились окончательно об условиях его использования.





Решение о выделении Беларуси второго участка для добычи золота было принято во время визита в Минск президента Судана Омара аль-Башира в декабре прошлого года.









11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот. Аль-Башира отстранили от власти и арестовали. Власть на два года перешла к Переходному военному совету.



