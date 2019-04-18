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Беларусь не теряет надежды на добычу золота в Судане

19.04.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск возобновит переговоры по второму участку для добычи золота после стабилизации ситуации в Судане.


Фото: president.gov.by

Беларусь собирается продолжить переговоры об использовании второго участка для добычи золота в Судане, как только ситуация в стране стабилизируется.

 
«Мы однозначно будем держать руку на пульсе и при стабилизации ситуации возобновлять переговоры», – цитирует БелТА Андрея Худыка, министра природных ресурсов и окружающей среды.

По его словам, второй участок был определен, но страны не договорились окончательно об условиях его использования.

Решение о выделении Беларуси второго участка для добычи золота было принято во время визита в Минск президента Судана Омара аль-Башира в декабре прошлого года.


11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот. Аль-Башира отстранили от власти и арестовали. Власть на два года перешла к Переходному военному совету.


 
Теги: Минск
 
 
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Минск возобновит переговоры по второму участку для добычи золота после стабилизации ситуации в Судане.
 
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