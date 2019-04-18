|
Беларусь не теряет надежды на добычу золота в Судане
Источник материала: Партизан
Минск возобновит переговоры по второму участку для добычи золота после стабилизации ситуации в Судане.
Фото: president.gov.by
Беларусь собирается продолжить переговоры об использовании второго участка для добычи золота в Судане, как только ситуация в стране стабилизируется.
«Мы однозначно будем держать руку на пульсе и при стабилизации ситуации возобновлять переговоры», – цитирует
По его словам, второй участок был определен, но страны не договорились окончательно об условиях его использования.
Решение о выделении Беларуси второго участка для добычи золота было принято во время визита в Минск президента Судана Омара аль-Башира в декабре прошлого года.
11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот. Аль-Башира отстранили от власти и арестовали. Власть на два года перешла к Переходному военному совету.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск возобновит переговоры по второму участку для добычи золота после стабилизации ситуации в Судане.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)