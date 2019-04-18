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Двухлетний мальчик в Бобруйском районе ушёл из дома

19.04.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйском районе женщина помогла двухлетнему ребёнку, который один гулял по дороге, пишет "Вечерний Бобруйск".


pixabay.com

Женщина ехала на автомобиле из посёлка Туголица в Бобруйск около 11 часов дня. Около поворота на деревню Залесье она увидела на дороге мальчика лет двух. Ребёнок гулял один, взрослых поблизости не было.

Бобруйчанка вспомнила недавнюю трагедию в Каменецком районе (двухлетний Ваня Волошин ушёл из дома один, а через четверо суток его тело нашли в мелиоративном канале) и позвонила в милицию. Сама она осталась с ребёнком ждать приезда правоохранителей.

Милиционеры выяснили, что мальчик с родителями живет в той же деревне. Семья состоит на учёте в базе СОП (социально опасное положение). Отец семьи — рабочий на одном из предприятий, мать находится в отпуске по уходу за ребёнком — кстати, тем самым, гулявшим возле дороги.


В тот день мужчине необходимо было поехать в РОВД в Бобруйск, и жена поехала с ним. Двух сыновей оставили под присмотром дяди — двоюродного брата отца. Он пошёл к соседям помочь по хозяйству и взял с собой старшего мальчика. Младший в это время спал дома. Когда он проснулся и увидел, что рядом никого нет, то надел куртку и пошёл на улицу.

 
 
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В Бобруйском районе женщина помогла двухлетнему ребёнку, который один гулял по дороге, пишет "Вечерний Бобруйск".
 
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