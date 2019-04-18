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Республика Полина, «Rubyn-фест» и кролики. Куда сходить в выходные в Витебске

19.04.2019 20:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту субботу в Витебск приедет космическая Республика Полина — не пропустите концерт во VZAP. Бард Михаил Рубин приглашает на мини-фестиваль своих песен «Rubyn-фест». А в «Золотом кольце города Витебска» — выставка милых кроликов, птицы и другой домашней живности.

Канцэрт: Рэспубліка Паліна

Дзе: арт-цэнтр VZAP (вул. Кастрычніцкая, 2)

Калі: 20 красавіка, 19.00

Квіткі: 15 рублёў

PALINA — Рэспубліка Паліна піша рамантычную, меладычную, нават меланхалічную музыку, хаця ў яе не-не, ды і мільгануць бадзёрыя, а часам і дзёрзкія кампазіцыі. Нядаўна яна стала фіналісткай папулярнага ўкраінскага тэле-шоу X-Factor, скарыўшы мільёны гледачоў. І гэта толькі пачатак.

Інфалінія: +375 25 913−38−76.

«Rubyn-фэст»


Михаил Рубин. Фото: vitebskvid.blogspot.com

Где: КЗ «Витебск» (парк имени Фрунзе, 1)

Когда: 20 апреля, 19.00

Билеты: 5 рублей

Витебский бард Михаил Рубин приглашает на мини-фестиваль «Rubyn-фест». Гости концерта: Максим Незабытый, группы Dytia Sna, «Кубик Рубина», поэты, молодежный театр «Колесо».

Инфолиния: 8 0212 67-22-92, кассы: 8 0212 63-93-92.

Выставка-ярмарка «Золотое подворье»


Фото: shubki.info

Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 3)

Когда: 20 апреля, с 9.00 да 15.00

Билеты: взрослый — 3 рубля, пенсионеры, дети (до 14 лет) — 2 рубля, дети (до 5 лет) — бесплатно

На выставке будут представлены кролики, сельскохозяйственная и декоративная птица. Свои экспозиции также подготовят цветоводы и ремесленники.

Дополнительная информация — на сайте.

 
Теги: Витебск
 
 
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В эту субботу в Витебск приедет космическая Республика Полина - не пропустите концерт во VZAP.
 
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