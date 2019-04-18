Белорусы играют против финнов на юниорском ЧМ по хоккею. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч чемпионата мира. Соперник — сверстники из Финляндии.



Фото: IIHF

Напомним, что в первом матче белорусы сенсационно обыграли команду Чехии со счетом 4:3.

Что касается финнов, то они вели в матче с канадцами со счетом 3:0, но упустили преимущество, проиграв в итоге 3:5.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.