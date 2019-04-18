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Корабельная группировка НАТО зашла в польский порт Гдыня

19.04.2019 19:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Шесть кораблей Первой постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшие в акваторию Балтиского моря 18 апреля, в пятницу зашли в польский порт Гдыня, сообщил польский телеканал TVP info.

Гдыня расположена на побережье Гданьского залива примерно в 87 км к западу от главной базы российского Балтфлота, расположенной в Балтийске (Калининградская область).

В порт Гдыни, в частности, вошли флагман натовской группы эсминец ВМС США "Грейвли", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегат британского Королевского ВМФ "Вестминстер", а также фрегаты ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова", ВМС Испании "Хуан де Бурбон" и танкер ВМС Германии "Рён".

По имеющимся данным, натовские корабли пробудут в Гдыне до вторника.

Как сообщил после захода в Балтику натовской корабельной группировки Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

Там отметили, что в назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.

Тем временем, Балтийский флот сообщил, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.

"В общей сложности в тренировках было задействовано более десяти самолётов соединения морской авиации", - сказано в сообщении Балтийского флота (БФ), поступившем в четверг в "Интерфакс".

Под прикрытием звена истребителей Су-27 лётчики "выполнили полёты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника", сообщает штаб БФ.

 
 
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Шесть кораблей Первой постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшие в акваторию Балтиского моря 18 апреля, в пятницу зашли в польский порт Гдыня, сообщил польский...
 
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