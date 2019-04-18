Грандиозное иллюзионное шоу Виктора Шишко «Спящая красавица» вновь покорило Волковыск.

18 апреля в городском Доме культуры состоялся настоящий праздник магии и волшебства. Волковысские зрители с восхищением смотрели на головокружительные и одновременно завораживающие трюки артиста, а благодаря магическим спецэффектам смогли очутиться в потрясающем мире иллюзий.

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства

В мире магии и волшебства