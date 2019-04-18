Грандиозное иллюзионное шоу Виктора Шишко «Спящая красавица» вновь покорило Волковыск.
18 апреля в
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В мире магии и волшебства
19.04.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Грандиозное иллюзионное шоу Виктора Шишко «Спящая красавица» вновь покорило Волковыск.
18 апреля в
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Грандиозное иллюзионное шоу Виктора Шишко «Спящая красавица» вновь покорило Волковыск. 18 апреля в городском Доме культуры...
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