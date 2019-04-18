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Чистый убыток «Белорусского цементного завода» вырос в 2,2 раза
Источник материала: Партизан
Он составил почти 86 млн рублей.
Чистый убыток «Белорусского цементного завода» вырос в 2,2 раза до 85,27 млн рублей. Предприятие опубликовало отчет о финансовых результатах работы в 2018 году. Он выложен на Едином
Выручка завода составила 257,4 млн рублей. Она увеличилась в сравнении с 2017-м на 10,9%. Предприятие получило прибыль от реализации в 22,7 млн рублей, что на 6,6% больше, чем за год до этого.
На формирование чистого убытка повлияло списание курсовых разниц. Кроме того, предприятие уплатило 59,2 млн рублей процентов по кредитам.
Задолженность по долгосрочным кредитам и займам сократилась в три раза до 44,7 млн рублей, однако при этом выросли прочие долгосрочные обязательства. Общий размер долгосрочных обязательств предприятия увеличился на 40 млн до 453,3 млн рублей.
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Он составил почти 86 млн рублей.
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