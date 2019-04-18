портале финансового рынка. Чистый убыток «Белорусского цементного завода» вырос в 2,2 раза до 85,27 млн рублей. Предприятие опубликовало отчет о финансовых результатах работы в 2018 году. Он выложен на Единомфинансового рынка.





Выручка завода составила 257,4 млн рублей. Она увеличилась в сравнении с 2017-м на 10,9%. Предприятие получило прибыль от реализации в 22,7 млн рублей, что на 6,6% больше, чем за год до этого.





На формирование чистого убытка повлияло списание курсовых разниц. Кроме того, предприятие уплатило 59,2 млн рублей процентов по кредитам.









Задолженность по долгосрочным кредитам и займам сократилась в три раза до 44,7 млн рублей, однако при этом выросли прочие долгосрочные обязательства. Общий размер долгосрочных обязательств предприятия увеличился на 40 млн до 453,3 млн рублей.



