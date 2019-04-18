Минобороны обещает вывести на субботник 50 тысяч человек

"Белсат" . Интересно, что по последним данным количество белорусской армии составляет почти 65 тысяч человек с учетом гражданского персонала. Непосредственно военнослужащих – 46 тысяч, передает





Как сообщает сайт Минобороны, во время субботника основные усилия военных будут направлены на наведение порядка на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, местах боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Второй мировой войны, благоустройство территорий и парков воинских частей.





В субботнике примет участие и министр обороны Андрей Равков. Он вместе с офицером Генерального штаба и Минобороны будет сажать деревья в Крупском военном лесхозе.



