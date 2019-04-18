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Минобороны обещает вывести на субботник 50 тысяч человек

19.04.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны обещает, что в государственном субботнике 20 апреля от Вооруженных сил Беларуси примут участие более 50 тысяч человек.

Интересно, что по последним данным количество белорусской армии составляет почти 65 тысяч человек с учетом гражданского персонала. Непосредственно военнослужащих – 46 тысяч, передает "Белсат".

Как сообщает сайт Минобороны, во время субботника основные усилия военных будут направлены на наведение порядка на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, местах боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Второй мировой войны, благоустройство территорий и парков воинских частей.

В субботнике примет участие и министр обороны Андрей Равков. Он вместе с офицером Генерального штаба и Минобороны будет сажать деревья в Крупском военном лесхозе.


 
 
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Министерство обороны обещает, что в государственном субботнике 20 апреля от Вооруженных сил Беларуси примут участие более 50 тысяч человек.
 
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