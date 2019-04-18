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Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

19.04.2019 21:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного телевидения" после сообщения ведущей о поступлении информации о человеке, который может осуществить теракт.

П.Порошенко в пятницу вечером прибыл в студию "Общественного телевидения", где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины.

В то же время ведущая мероприятия сообщила, что второго кандидата - шоумена Владимира Зеленского, в студии пока нет.

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт".

Она отметила, что у П.Порошенко есть возможность покинуть студию. Он отказался покинуть помещение.

"Редакторская группа просит меня сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на линию "102", и это могло быть покушение на президента", - позже уточнила ведущая.

Трансляцию из студии "Общественного Тв" осуществляют украинские телеканалы. Предварительно, национальные теледебаты должны были начитаться в 21.00 пятницы, 19 апреля, однако о его прибытии ведущая теледебатов сообщила с некоторой задержкой.

Действующий глава государства прибыл в студию вещателя и начал свое выступление в 21.10.

 
 
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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного телевидения" после сообщения ведущей...
 
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