Источник материала: Интерфакс

Качество поступающей по нефтепроводу из России нефти значительно ухудшилось, концерн "Белнефтехим" запросил официальную встречу с "Транснефтью", сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - сказала М.Костюченко.

Пресс-секретарь отметила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" производились в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Беларуси.

"Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", - подчеркнула она.

По информации М,Костюченко, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проинформировало о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран. Кроме того, добавила она, белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации.