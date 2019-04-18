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МИД Беларуси: посол Бабич разрушает тесные и дружественные отношения Минска и Москвы

19.04.2019 20:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает отношения Минска и Москвы.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявления М.Бабича о безосновательности слов президента Беларуси Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

В МИД Беларуси подчеркнули, что "господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством". "Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, в пятницу в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд.

По словам главы государства, вопрос стоимости БелАЭС он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

"Я Владимиру Владимировичу говорю, вот смотри: мы на $10 млрд договаривались, а реальная цена будет-то, наверное, меньше $7 млрд. Вот, говорит, ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем в других странах", - продолжил А.Лукашенко.
При этом глава государства заметил, что озвучивает информацию о цене в $7 млрд, потому что депутат Анна Канопацкая, задавая вопрос президенту о БелАЭС, сослалась на российского посла Михаила Бабича, заявившего, что это Россия снизила цену на строительство.

"Это коммерческая тайна (стоимость БелАЭС - ИФ), контрактная цена и оглашаться не должна", - пояснил он.
Президент подчеркнул, что это не Россия снизила цену.
Посол РФ М.Бабич на это заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости Белорусской АЭС, Россия ее никогда не называла.
"К сожалению, вынужден констатировать, что президента (Беларуси) в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также считает "вбросом" вопрос белорусского депутата Анны Канопацкой президенту страны.  "Она (информация, озвученная депутатом А.Конопацкой - ИФ) не соответствует действительности. Но видимо это такой стиль работы - вбросить в информационное пространство новость, может быть, в расчете на то, что никто не будет дальше разбираться в ее объективности. В нашем случае, конечно же, так не будет", - сказал дипломат.

По данным белорусских СМИ, в марте белорусский экономист, экс-кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук встретился с М.Бабичем и обсуждал тему строительства БелАЭС. После этой встречи в интервью ресурсу sputnik.by Я.Романчук передал слова российского посла о том, что Россия снизила стоимость строительства и "цена АЭС будет 7 миллиардов долларов, а не 10, как было раньше".

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает отношения Минска и Москвы.
 
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