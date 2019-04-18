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Посол РФ Бабич попросил главу МИД Беларуси учитывать роль Медведева в вопросе интеграции Беларуси и России

19.04.2019 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посол в Минске Михаил Бабич попросил министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея учитывать роль премьер-министра Дмитрия Медведева в вопросе интеграции двух стран.

"Что касается заявления господина Макея, то он, видимо, не в курсе, что Дмитрий Медведев является не только председателем правительства России, но и членом Высшего государственного cовета Союзного государства, председателем совета министров Союзного государства. И все решения, которые принимаются в Союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством", - заявил М.Бабич "РБК".

Он подчеркнул, что "лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать".

М.Бабич также заявил, что работа по вопросу актуализации положений Союзного договора ведется постоянно. "Мы с партнерами находимся в постоянном диалоге, в том числе обмениваемся необходимыми документами. О ходе переговоров российская сторона регулярно докладывает президенту и председателю правительства, получаем от них указания и двигаемся дальше", сказал посол.

Ранее В.Макей сообщил, что белорусская сторона направила в Москву ответные предложения по интеграции.

"Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. (...) Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", - сказал В.Макей.

Министр, которого цитировал белорусский портал tut.by, не стал комментировать содержание ответных предложений, отметив, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".

Он напомнил, что премьер РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил о направленных Россией Беларуси предложениях по дальнейшей интеграции. "Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения", - сказал глава МИД Беларуси.

Как сообщалось, Д.Медведев 17 апреля заявил, что Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает.

"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол в Минске Михаил Бабич попросил министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея учитывать роль премьер-министра Дмитрия Медведева в вопросе интеграции...
 
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