Посол РФ Бабич попросил главу МИД Беларуси учитывать роль Медведева в вопросе интеграции Беларуси и России

Источник материала: Интерфакс

Посол в Минске Михаил Бабич попросил министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея учитывать роль премьер-министра Дмитрия Медведева в вопросе интеграции двух стран.

"Что касается заявления господина Макея, то он, видимо, не в курсе, что Дмитрий Медведев является не только председателем правительства России, но и членом Высшего государственного cовета Союзного государства, председателем совета министров Союзного государства. И все решения, которые принимаются в Союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством", - заявил М.Бабич "РБК".

Он подчеркнул, что "лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать".

М.Бабич также заявил, что работа по вопросу актуализации положений Союзного договора ведется постоянно. "Мы с партнерами находимся в постоянном диалоге, в том числе обмениваемся необходимыми документами. О ходе переговоров российская сторона регулярно докладывает президенту и председателю правительства, получаем от них указания и двигаемся дальше", сказал посол.

Ранее В.Макей сообщил, что белорусская сторона направила в Москву ответные предложения по интеграции.

"Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. (...) Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", - сказал В.Макей.

Министр, которого цитировал белорусский портал tut.by , не стал комментировать содержание ответных предложений, отметив, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".

Он напомнил, что премьер РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил о направленных Россией Беларуси предложениях по дальнейшей интеграции. "Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения", - сказал глава МИД Беларуси.

Как сообщалось, Д.Медведев 17 апреля заявил, что Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает.

"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме.