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Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

19.04.2019 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все возможное и даже больше делается для развития спорта. От спортсменов требуется лишь одно – результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

А его, увы, показать удается не всем и не всегда. Совсем скоро нашим командам предстоит серьезный спортивный экзамен – II Европейские игры. Счет, можно сказать, пошел на часы. Только от Беларуси за комплекты медалей поборются 269 спортсменов. Еще одним проверочным этапом станет осенний легкоатлетичсекий матч Европа-США. И на каждом состязании – впрочем, что спорстменам объяснять – нужно по максимуму показать собственные силы.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже вчерашняя победа наших мальков, как мы их называем, над чехами, причем не столько по счету, но и по игре – насколько возможно, я отследил эту игру – это уже дает надежды. Но если Тетерин провалит в субботу, воскресенье на подьеме в Австралии полуфинальный матч – это будет позор нации. Это такой позор, как в биатлоне и лыжах. В лыжах вообще ничего уже не видно. Генеральный прокурор возглавляет систему. Не видно даже надписи «Беларусь». Там лыжников уже нет.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

Под руководством Вакульчика биатлон тоже туда скатывается. Посмотрите на чемпионат Европы по тяжелой атлетике: те же люди, те же тренеры, но любо-дорого было посмотреть. Это же в итоге небольшая, компактная страна фактически заняла первое место. От спортсменов требуется одно – дайте результат. И не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает. В их времена – Тихонова, Девятовского – этого не было, но они давали результат.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

Хотите играть в футбол – берите мяч, бегайте и играйте, вас заметят. Лучших привлекут на лучшие стадионы и вы покажите свою прыть – не 0:4 с Голландией. Позорище.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

На вас же люди смотрят, дети, которые делают первые шаги в мир большого спорта. Им нужны герои: сильные, целеустремленные, победители – те, на кого они будут равняться. У наших детей должны быть лучшие условия для занятия спортом. Спортивные школы до 1 июля надо обеспечить необходимым инвентарем и оборудованием, причем преимущественно отечественного производства.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

Мы все это умеем делать. Недавно на заседании НОК я поручил, чтобы до губернатора довели каждому, какую команду он должен возродить, восстановить и содержать. Мне назвали зарплату, которую получают там, откуда мы хотим черпать таланты, говорят: «Нам хотя бы 300 рублей». Я говорю: «150 долларов?» Они отвечают: «Да». Я думаю, я не ослышался? Ну кто так будет заниматься профессиональным спортом (о гандболе шла речь)? И я поручил, чтобы у спортсменов, которые играют в первенстве Беларуси, зарплата не была ниже средней по стране. Остальное за результат. Губернаторы, принимайте это к исполнению, чтобы они не ходили ко мне и не жаловались на вас.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

Я не говорю уже о тренерах. Мы же это можем сделать. Ну что такое 800-1000 рублей для профессионального спортсмена? Это ж не зарплата, это стыдно публично говорить. Я против бешеных зарплат. Вон как «Динмамо» – до 15 миллонов в год выбрасываем. Что они показали? Ничерта. Я протих этих диких заработных плат, и я их ограничил до невозможности. Может быть, один год во главе с Шуневичем они еще опозорятся, а дальше нам не нужен такой КХЛ и не нужна такая команда, которая позор стране приносит. За 15 миллионов долларов мы будем содержать весь хоккей внутри Беларуси. Как будто эти пацаны, которые вчера побили морду чехам, лучше империи хоккейной. Они же здесь учились, в Беларуси. И чемпионата у них не было.

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»
 
 
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Новости Беларуси. Все возможное и даже больше делается для развития спорта. От спортсменов требуется лишь одно – результат, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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