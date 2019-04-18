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«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

19.04.2019 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник праздников. В воскресенье католики отмечают Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

Самый почитаемый праздник в христианском календаре. Именно в этот день всем верующим дается надежда на спасение и воскрешение после смерти. Последняя неделя перед праздником – самый важный период. Люди к Пасхе готовятся физически и духовно.

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

Анна Татур, жительница деревни Красное:
Христиане во всем мире готовятся, это самый главный праздник. Готовимся дома, убираемся, готовим свою душу. 

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

Тереза Аксенова, жительница деревни Красное:
С пятницы на субботу будет Всеночная, будут его люди целые сутки одаривать, будут молиться.

Пасха – один из самых уютных семейных праздников. Он означает приход весны, обновление природы и, конечно, великий подвиг Спасителя.

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

В качестве подарков обычно выступают яйца-писанки, пироги собственного приготовления, сувениры. Но считается, что самое дорогое и ценное, что можно преподнести на Пасху – это любовь, забота и внимание.
 
 
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Новости Беларуси. Праздник праздников. В воскресенье католики отмечают Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самый почитаемый праздник в христианском...
 
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