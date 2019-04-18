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«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник праздников. В воскресенье католики отмечают Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Самый почитаемый праздник в христианском календаре. Именно в этот день всем верующим дается надежда на спасение и воскрешение после смерти. Последняя неделя перед праздником – самый важный период. Люди к Пасхе готовятся физически и духовно.
Анна Татур, жительница деревни Красное:
Тереза Аксенова, жительница деревни Красное:
Пасха – один из самых уютных семейных праздников. Он означает приход весны, обновление природы и, конечно, великий подвиг Спасителя.
В качестве подарков обычно выступают яйца-писанки, пироги собственного приготовления, сувениры. Но считается, что самое дорогое и ценное, что можно преподнести на Пасху – это любовь, забота и внимание.
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Новости Беларуси. Праздник праздников. В воскресенье католики отмечают Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самый почитаемый праздник в христианском...
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