В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали четыре человека, трое из них – дети. Авария произошла на автодороге Семков Городок – Казеково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





37-летняя минчанка за рулем легкового автомобиля во время поворота не уступила полосу внедарожнику, в результате чего произошло столкновение. Пострадали трое маленьких пассажиров.





Они находились в детских креслах и были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему серьезных последствий удалось избежать. Также травмы получил 34-летний пассажир УАЗа. Всех пострадавших госпитализировали.















