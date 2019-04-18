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В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

19.04.2019 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали четыре человека, трое из них – дети. Авария произошла на автодороге Семков Городок – Казеково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

37-летняя минчанка за рулем легкового автомобиля во время поворота не уступила полосу внедарожнику, в результате чего произошло столкновение. Пострадали трое маленьких пассажиров.

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

Они находились в детских креслах и были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему серьезных последствий удалось избежать. Также травмы получил 34-летний пассажир УАЗа. Всех пострадавших госпитализировали.

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей
 
 
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Новости Беларуси. В Минском районе в ДТП пострадали четыре человека, трое из них – дети. Авария произошла на автодороге Семков Городок – Казеково, сообщили в...
 
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