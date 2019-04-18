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Почти 4000 минчан получат выплаты к 75-летию освобождения Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории граждан, пострадавших от ее последствий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Суммы составят от 650 до 2000 рублей и будут выдаваться с 1 июня до 1 июля.
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Новости Беларуси. Выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории граждан, пострадавших от ее последствий, сообщили в программе...
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