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Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

19.04.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К Посланию Президента Беларуси народу и Национальному собранию традиционно приковано внимание не только в нашей стране, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Ведь в речи задаются и основные векторы белорусской внешней политики. Россия – наш стратегический партнер. Неудивительно, что основные российские СМИ буквально на цитаты разобрали слова белорусского лидера. Так, одно из старейших информагентств России «ТАСС» опубликовало сразу несколько материалов, отметив в первую очередь политическую составляющую Послания.

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

РИА-Новости обращают внимание и на экономику интеграционных процессов. А вот российский медиахолдинг РБК не стал ограничиваться одной-двумя темами и опубликовал основные тезисы практически всей речи Президента.

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Тут и оценка наших футболистов, и планы о построении IT-страны, и реакция по «делу медиков». Кстати, в заголовке фигурирует цитата из высказывания именно по поводу коррупции в здравоохранении. Без внимания это событие не оставили и украинские СМИ.

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Они в первую очередь анализируют высказывания нашего Президента о проведении парламентских и президентских выборов в Беларуси и статусе русского языка. Следили за событиями в Минске ведущие информационные агентства Азербайджана и Казахстана.

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Предстоящие политические кампании, которые ожидает Беларусь, также вызывают интерес у журналистов этих стран.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К Посланию Президента Беларуси народу и Национальному собранию традиционно приковано внимание не только в нашей стране, но и за рубежом,...
 
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