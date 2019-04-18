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Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К
Ведь в речи задаются и основные векторы белорусской внешней политики. Россия – наш стратегический партнер. Неудивительно, что основные российские СМИ буквально на цитаты разобрали слова белорусского лидера. Так, одно из старейших информагентств России «ТАСС» опубликовало сразу несколько материалов, отметив в первую очередь политическую составляющую Послания.
РИА-Новости обращают внимание и на экономику интеграционных процессов. А вот российский медиахолдинг РБК не стал ограничиваться одной-двумя темами и опубликовал основные тезисы практически всей речи Президента.
Тут и оценка наших футболистов, и планы о построении IT-страны, и реакция по «делу медиков». Кстати, в заголовке фигурирует цитата из высказывания именно по поводу коррупции в здравоохранении. Без внимания это событие не оставили и украинские СМИ.
Они в первую очередь анализируют высказывания нашего Президента о проведении парламентских и президентских выборов в Беларуси и статусе русского языка. Следили за событиями в Минске ведущие информационные агентства Азербайджана и Казахстана.
Предстоящие политические кампании, которые ожидает Беларусь, также вызывают интерес у журналистов этих стран.
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Новости Беларуси. К Посланию Президента Беларуси народу и Национальному собранию традиционно приковано внимание не только в нашей стране, но и за рубежом,...
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