Федерация хоккея Беларуси не планирует рассматривать вопрос об отзыве «Динамо» из КХЛ

Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси не имеет в своей повестке вопроса об отзыве минского «Динамо» из состава Континентальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе федерации.



Фото: president.gov.by

19 апреля Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, коснулся темы выступления минского клуба в чемпионате КХЛ, сказав, что Беларуси не нужны КХЛ и «Динамо» в ней.

— Вопрос об отзыве «Динамо» из КХЛ в повестке ФХБ до сих пор не значился и не значится на данный момент, — сообщили в пресс-службе федерации.

«Динамо» в нынешнем сезоне не попало в плей-офф КХЛ, заняв предпоследнее место в Западной конференции. Команда выходила в плей-офф турнира в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах, но ни разу не смогла преодолеть первый раунд.