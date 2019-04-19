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Федерация хоккея Беларуси не планирует рассматривать вопрос об отзыве «Динамо» из КХЛ
Источник материала: Tut.by
Федерация хоккея Беларуси не имеет в своей повестке вопроса об отзыве минского «Динамо» из состава Континентальной хоккейной лиги. Об этом
19 апреля Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту страны,
— Вопрос об отзыве «Динамо» из КХЛ в повестке ФХБ до сих пор не значился и не значится на данный момент, — сообщили в пресс-службе федерации.
«Динамо» в нынешнем сезоне не попало в плей-офф КХЛ, заняв предпоследнее место в Западной конференции. Команда выходила в плей-офф турнира в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах, но ни разу не смогла преодолеть первый раунд.
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Федерация хоккея Беларуси не имеет в своей повестке вопрос об отзыве минского «Динамо» из состава Континентальной хоккейной лиги.
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