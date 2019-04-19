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Федерация хоккея Беларуси не планирует рассматривать вопрос об отзыве «Динамо» из КХЛ

19.04.2019 23:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси не имеет в своей повестке вопроса об отзыве минского «Динамо» из состава Континентальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе федерации.


Фото: president.gov.by

19 апреля Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, коснулся темы выступления минского клуба в чемпионате КХЛ, сказав, что Беларуси не нужны КХЛ и «Динамо» в ней.

— Вопрос об отзыве «Динамо» из КХЛ в повестке ФХБ до сих пор не значился и не значится на данный момент, — сообщили в пресс-службе федерации.

«Динамо» в нынешнем сезоне не попало в плей-офф КХЛ, заняв предпоследнее место в Западной конференции. Команда выходила в плей-офф турнира в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах, но ни разу не смогла преодолеть первый раунд.

 
 
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Федерация хоккея Беларуси не имеет в своей повестке вопрос об отзыве минского «Динамо» из состава Континентальной хоккейной лиги.
 
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