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ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

19.04.2019 23:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты московского ЦСКА одержали в Балашихе четвертую победу в финальной серии Кубка Гагарина и впервые в истории завоевали трофей.


Фото: khl.ru

«Авангард» — ЦСКА — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1).

Шайбы: 1:0 — Шумаков (Широков, 12.51, в большинстве), 2:0 — Франсон (Емелин, Бек, 17.11), 2:1 — Капризов (Телегин, 23.47), 2:2 — Окулов (Александр Попов, 57.12), 2:3 — Мамин (Дальбек, Робинсон, 77.44).

Броски: 38−38 (16−5, 13−8, 4−13, 5−12).

Силовые приемы: 20−3 (10−2, 2−1, 5−0, 3−0).

Штраф: 14−33.

В четвертом поединке серии омичи после первого периода лидировали со счетом 2:0, однако не удержали победу и позволили москвичам перевести игру в овертайм. Дополнительный период продолжался почти 18 минут, и в нем успешнее оказались армейцы, которые выиграли финальную серию всухую.

«Авангарду» же остается утешиться лишь тем, что команда прервала, наконец, безголевую серию продолжительностью 137 минут 55 секунд (а это почти 7 периодов!).

Зато ЦСКА прервал приятную для «Авангарда» традицию в нынешнем Кубке Гагарина — во всех десяти предыдущих случаях, открывая счет, омичи побеждали. На этот раз это им не удалось.

Бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась в составе «Авангарда» провел на льду 11 минут 25 секунд, выиграл 3 из 8 вбрасываний (37,5%), заблокировал 1 неприятельский выстрел, применил 2 силовых приема и завершил поединок с показателем полезности «-1».


Фото: khl.ru

Итог финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

ЦСКА — «Авангард» — 4:0 (5:2, 3:0, 2:0, 3:2 ОТ).


Фото: khl.ru
 
 
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Хоккеисты московского ЦСКА одержали четвертую победу в финальной серии Кубка Гагарина и впервые в истории завоевали трофей.
 
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